Правила поведения мужей: книга 1913 года удивила пользователей соцсетей (фото)

Многих людей поразил список вещей, которые, по мнению автора необычного произведения, нельзя делать в отношениях супругам.

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Пользователь популярного форума с никнеймом TonyClifton323 выложил отрывок из книги с правилами поведения для мужей. Автор поста вызвал оживленные обсуждение между людьми в соцсетях. Снимками книги он поделился на Reddit.

Многих комментаторов поразил список вещей, которые, по мнению автора, нельзя делать в отношениях супругам.

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По словам автора поста, книга, рассказывающая о том, как должны вести себя мужья, была выпущена в 1913 году. В ней, в частности, утверждается, что супругам нельзя проявлять нервозность.

"Некоторые мужья не могут успокоиться ни на минуту. Они входят в комнаты, выходят из них, играют с солью во время ужина, рисуют воображаемые линии на скатерти ножом, стучат пальцами по столу. (…) Они поддерживают в напряжении своих жен, которым нужны железные нервы, чтобы выдержать это", — говорится в книге.

Небольшая часть рассказа Фото: Reddit

Подобное утверждение удивило читателей форума. Многие люди захотели прочитать книгу полностью.

"Теперь я очень хочу прочитать эту книгу, она безумная", "Я бы с удовольствием прочел ее", "Очень интересная книга", — писали люди.

Многие люди захотели прочитать книгу Фото: коллаж Фокус

Ранее Фокус сообщал, что 18-летняя девушка рассказала об отношениях с 60-летним мужчиной. Пара вместе уже более двух лет, им нравится путешествовать, заниматься спортом, их объединяет страсть к питанию, и они проводят много времени вместе. Однако комментаторы не верят в искренность этих чувств.

Также стало известно, что художница из Испании решила выйти замуж за голограмму. Алисия Фрамис рассказала, что жизнь с ИИ представляет собой смесь ее предыдущих отношений. Голограмма способна генерировать ответы и эмоции.