Был похож на зомби: пьяный мужчина укусил стюардессу во время полета (фото)

Инцидент побудил пилотов самолета со 159 пассажирами на борту вернуться через Тихий океан в аэропорт.

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Пьяный житель США укусил стюардессу японской авиакомпании All Nippon Airlines прямо во время полета. Пилоты развернули самолет в воздухе и мужчина угодил в полицию. Об этом пишет CBS News.

"Cильно пьяный" 55-летний американец на рейсе 118 All Nippon Airways (ANA) укусил члена экипажа за руку. Женщина получила легкие ранение.

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По данным ANA, инцидент побудил пилотов самолета со 159 пассажирами на борту вернуться через Тихий океан в аэропорт Ханэда, где мужчина был передан полиции.

Инцидент произошел на рейсе из Токио в Сиэтл. Представитель авиакомпании уточнил, что воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт вылета из-за того, что 55-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, укусил руку члена экипажа. Сообщается, что бортпроводница получила легкие ранения.

Самолет развернули прямо в воздухе Фото: Flightradar24

Японская телекомпания TBS процитировала слова пассажира, который сказал следователям, что он "вообще не помнит" своего поведения.

Инцидент заставил некоторых пользователей социальных сетей сравнить инцидент с "началом фильма о зомби". Другие выразили сожаление по поводу многочисленных проблем японской авиации в этом году.

Ранее Фокус сообщал, что пилот вслепую посадил самолет после того, как его лазер попал ему в глаза. Джонатону Фэю потребовалась медицинская помощь после того, как лазерный луч, который Кристофер Харрис направил в кабину пилотов, попал ему прямо в лицо.

Также стало известно, что в деле самого неуловимого угонщика самолетов появилась новая зацепка. История, которая потрясла всю Америку в начале 1970-х, по-прежнему оставляет в неведении не только агентов ФБР, но и весь мир.