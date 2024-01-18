Годами готовилась к катастрофе: женщина поклялась не пускать в свой бункер даже родных

Роуэн Маккензи начала делать запасы 12 лет назад. Недавно она приняла новые меры, чтобы обеспечить себе безопасность.

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Женщина из США, построившая бункер на случай конца света, утверждает, что дверь будет закрыта для всех, кто находится за пределами ее дома, включая даже членов ее семьи. Об этом пишет Daily Mail.

38-летняя Роуэн Маккензи из штата Миссури, которая стала феноменом в социальных сетях после того, как рассказала, что готовит свой дом к катастрофе уже 12 лет, считает, что это необходимо для того, чтобы выжить в судный день.

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Ранее американка попала в заголовки газет после того, как рассказала, что потратила более 90 000 долларов на свои скрытые запасы в бункере. Она начала пополнять свои запасы 12 лет назад и поначалу покупала бобы и рис, которые она научилась сохранять методом проб и ошибок.

"Я всегда говорила, что если ты не помог построить это, то придется принимать трудные решения. Моя дверь не будет открыта ни для кого, будь то семья или нет. Мне не по себе, но трудные времена требуют тяжелых решений в суровой реальности", — рассказывала женщина.

По мере того как запасы Маккензи росли, домохозяйка потратила более 10 000 долларов на строительство специального подземного помещения в подвале своего дома, где она хранит еду и воду, а также оружие для обороны.

Роуэн Маккензи начала делать запасы 12 лет назад Фото: Jam Press

Теперь, в условиях нескольких войн, напряженной ситуации в экономике и возможного появления на Земле инопланетян, она приняла новые меры, чтобы обеспечить себе безопасность.

"Я готовлюсь к войне, инфляции, ядерной катастрофе и всеобщему хаосу. Цены на все так выросли, но я должна подготовить себя и свою семью к любой катастрофе. Наших запасов должно хватить на год или больше, и я разработала новые планы по строительству второго бункера на случай, если один окажется под угрозой", — говорит Роуэн.

Американка утверждает, что большая часть ее запасов не пропадет еще 25 лет Фото: Jam Press

Американка утверждает, что большая часть ее запасов не пропадет еще 25 лет, и все благодаря ее "безупречной" системе ротации, обеспечивающей минимальные потери. Также она рассказала о своих главных советах для тех, кто хочет подготовиться к судному дню. По ее мнению, необходимы продукты питания и медикаменты, о которых часто забывают. Их дефицит станет катастрофой во время предполагаемого конца света. Еще одним главным фактором выживания она называет запас воды.

"В заготовках все дело в том, что даже самые бесполезные вещи станут благословением, когда они понадобятся и будут недоступны. Лучше иметь больше, чем нужно, чем потом нуждаться и не иметь этого", — добавила она.

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