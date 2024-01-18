Потратила всего 4 доллара: женщина купила на распродаже произведение искусства (фото)

Часто ценные вещи можно найти на гаражной или уличной распродаже. Так случилось и с работой известного фотографа Анселя Адамса, которую купили за копейки.

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Женщина, которая решила не называть своего имени, отправилась в комиссионный магазин и нашла там свою любимую работу фотографа оформленную в индивидуальную рамку. Она купила товар всего за 4 доллара. О своей находке она сообщила на популярном форуме Reddit, в теме, где люди делятся ценными вещами, купленными на распродажах.

Произведение искусства может стоить гораздо больше. На сайте фотографа оно оценивается в 650 долларов.

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В своем сообщении любительница распродаж поделилась своей особой находкой.

"Сегодня мне захотелось пройтись по комиссионным магазинам и я нашла свою любимую работу фотографа, оформленную в индивидуальную рамку", — написала она.

Позже в комментариях под серией изображений черно-белой фотографии в рамке женщина сообщила, что потратила всего 4 доллары.

На сайте фотографа работа оценивается в 650 долларов Фото: коллаж Фокус

Фотограф, о котором идет речь, — не кто иной, как американец Ансель Адамс, а его работа называется "Эль-Капитан, зима" и стоит на сайте художника 650 долларов. Мужчина прославился своими черно-белыми снимками американского Запада. Также Адамс является автором ряда книг, включая трилогию "Камера", "Негатив", "Отпечатокʼ

Раздел комментариев под снимком фотографа был наполнен похожими историями и восторгами в адрес покупательницы.

"Какой фантастический результат", "Это действительно прекрасно", "Я мечтаю сделать такую находку", "Адамс был мастером. Замечательное произведение. Я так завидую", — писали пользователи форума.

Ранее Фокус сообщал, что мама дочери-миллионерши согласилась купить сыну часы за $863 000. Светская львица Рокси Яценко согласилась с требованием своего мальчика купить ему дорогой подарок. Ранее бизнесвумен уже баловала подобным образом своих детей.

Также стало известно, что постояльцы отеля украли из номера сиденье для унитаза и умывальник. Сотрудники гостиницы были одновременно озадачены и впечатлены, когда обнаружили, что постояльцы забрали с собой большую часть сантехники из ванной комнаты.