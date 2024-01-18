Все пошло наперекосяк: женщина, которая выиграла $4,3 млн, потеряла все за 10 лет (фото)

Сюзанна Маллинз сорвала большой куш в 1993 году, но вскоре осталась с огромными долгами. О своей победе в лотерее женщина услышала по радио.

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Сюзанна Маллинз из США выиграла джекпот в размере 4,3 миллиона долларов в 1993 году, но спустя несколько лет оказалась на мели после того, как разделила деньги с мужем и дочерью и предпочла, чтобы они были выплачены со временем. О ее истории вспоминает Daily Star.

Cпустя несколько лет женщина осталась без гроша в кармане и с многотысячными долгами.

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Сюзанна Маллинз из Вирджинии, США, сорвала большой куш в 1993 году, но вскоре осталась с огромными долгами. Женщина узнала, что ее жизнь изменилась навсегда, после того как ее дочь услышала по радио, что выигрышный билет был куплен в магазине 7-Eleven на юго-западе Роанока, где ее она и покупала билеты.

"Моя дочь подумала, что на меня напали. Я кричала: "Боже мой! Боже мой!" Я выиграла!", — рассказала американка.

К сожалению, вскоре все пошло наперекосяк, несмотря на то что Маллинз не стала тратить деньги на роскошные покупки. Она решила разделить свой выигрыш с мужем Томми, который сохранил работу, несмотря на победу, а также со своей дочерью, выбрав ежегодные выплаты вместо единовременной суммы. Это означало, что каждый из них ежегодно получал после уплаты налогов кругленькую сумму в 47 000 долларов в течение 20 лет.

О своей победе в лотерее женщина услышала по радио Фото: X (Twitter)

Сорвав джекпот, женщина также оплатила медицинские счета своего зятя на сумму 1 млн долларов, поскольку у него не было страховки.

Все стало еще хуже, когда Маллинз обратилась в кредитную компанию, созданную для победителей лотерей, которые хотели получить часть своих денег раньше. Она планировала получить 200 000 долларов, используя свои будущие выплаты в качестве залога до 2006 года.

В 2000 году правила лотереи изменились, что позволило победителям джекпотов требовать всю единовременную сумму. Но после получения этой суммы она перестала выплачивать кредит и оказалась в суде. В 2004 году кредитная компания получила компенсацию в размере 154 000 долларов, но у Маллинз, как сообщается, не осталось активов, которые помогли бы ей расплатиться. Кредиторы заявили, что женщина грубо и намеренно нарушила свои обязанности и обязательства.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина выиграл 36,5 млн долларов и на следующий день пошел на работу. Пьер Ричер не позволил своему недавнему крупному выигрышу в лотерею изменить свой образ жизни. Он пришел на работу в 4:30 утра в понедельник после розыгрыша, как будто ничего не произошло.

Также стало известно, что мужчина, выигравший $1,35 млрд, потребовал денег от матери своего ребенка. Приз, ставший четвертым по величине выигрышем в лотерее за всю историю США, вызвал большой ажиотаж. Победитель с самого начала стремился сохранить свою анонимность.