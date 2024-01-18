Есть все необходимое: в Хорватском городе предлагают дома за 13 центов

По словам мэра Леграда Ивана Саболича, благодаря политике "домов за копейки" численность населения муниципалитета выросла. В частности, стало больше детей.

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В муниципалитете Леград, что на севере Хорватии, предлагают молодым семьям купить недвижимость всего за 13 центов, однако для этого потенциальные жильцы должны отвечать некоторым критериям. Об этом пишет HRT.

Сообщается, что это уже не первый раунд продаж домов и строительных площадок по 13 центов. Муниципалитет проводит политику "домов за копейки" с 2018 года, пытаясь таким образом улучшить свою демографическую ситуацию.

Как отмечают журналисты, инициатива оказалась успешной — сейчас в Леграде больше детей, чем пять лет назад. В связи с этим расширяется местный детский сад. В городе есть все необходимое — новая современная школа, аптека, врач, стоматолог, магазины.

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"Всего продано пять домов, готовых к проживанию. Три семьи уже въехали, и что нас радует – во всех трех семьях во время переезда появилось пополнение. Таким образом увеличилась численность детского сада" — рассказал мэр Леграда Иван Саболич.

По данным СМИ, около пятидесяти семей уже воспользовались мерами стимулирующей продажи домов и земли и софинансирования ремонта домов. Саболич отметил, что кроме домов за 13 центов также продаются участки под застройку, но интерес к ним ниже, чем к готовому жилью.

Купить дом за 13 центов могут супруги или неженатая пара до 45 лет, не имеющие судимостей и собственного жилья. Люди также получают дополнительные преференции, если занимаются дефицитной профессией и рожают детей.

The Mayor пишет, что цена в 13 центов появилась не случайно. До того как Хорватия перешла на евро, политика Леграда называлась "дома за куну". В прошлом году страна приняла евро в качестве своей валюты, а 1 куна на тот момент торговалась за 0,13 евро.

Напомним, в шахтерском поселке Крамлин, что в британском графстве Уэльс, старые домики со всем имуществом продаются всего по 50 пенсов (меньше одного доллара).

Кроме того, в итальянском городке, расположенном рядом с горнолыжными курортами, продаются дома за 1 евро. Дома расположены в Пратола Пелинья в Апеннинских горах, в итальянском регионе Абруццо, примерно в двух часах езды от Рима.