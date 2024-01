Всего две копии в мире: редкий комикс о "паучке" продали за рекордные $1,38 млн (видео)

На аукционе Heritage Auctions были проданы и другие ценные серии комиксов о разных популярных супер-героях, на которые коллекционеры не жалели денег.

Редкая нереставрированная копия первого выпуска "Удивительного Человека-паука" (The Amazing Spider-Man No 1) была продана на аукционе в Далласе (США) за рекордные 1,38 миллиона долларов. Об этом пишет New York Post.

Выпуск, в котором Человек-паук впервые встречается с фантастической четверкой, является одним из всего двух экземпляров, получивших оценку Near Mint/Mint 9.8 от Certified Guaranty Company (CGC).

Комикс, опубликованный в марте 1963 года, был продан на аукционе за рекордные $1,38 млн.

"Было очевидно, что этот "Человек-паук" — возможность, которая вряд ли еще представится, и окончательная цена отражает это", — сказал Барри Сандовал, вице-президент Heritage Auctions, компании, проводившей аукцион.

Это самая большая сумма, когда-либо заплаченная за экземпляр Amazing Spider-Man № 1. Предыдущий рекорд составлял 520 380 долларов. Комикс был продан в июле 2023 года.

Питер Паркер и его альтер-эго Человек-паук, созданный художником Стивом Дитко и писателем Стэном Ли, впервые появился в августовском выпуске 1962 года антологической серии Amazing Fantasy, издаваемой Marvel. Серия "Удивительный Человек-паук", запущенная несколькими месяцами позже, с тех пор выпустила более 900 выпусков еще в 2022 году.

Человек-паук был создан художником Стивом Дитко и писателем Стэном Ли Фото: Heritage Auctions

Также на продажу был выставлен редкий экземпляр Superman No 1 с оценкой "fine/very fine 7,0", который ушел за $2,34 млн. Изданный в 1939 году издательством DC Comics, он стал первым выпуском сольной серии героя и первым комиксом, полностью посвященным одному герою.

В числе других экспонатов — экземпляр журнала Showcase № 4, в котором впервые появился Барри Аллен (Флэш), проданный за рекордные 900 000 долларов; экземпляр журнала All-Star Comics № 8 1942 года с первым появлением Чудо-женщины, который был продан за 1,5 млн долларов; копия All-Story Эдгара Райса Берроуза, опубликованная в октябре 1912 года и содержащая дебют Тарзана, была продана за 264 000 долларов.

"Первые миллионные продажи комиксов в этом году, наряду с рекордными ценами на "Удивительного Человека-паука" №1 и "Шоукейс" №4, свидетельствуют о глубокой связи коллекционеров с этими жемчужинами культуры", — сказал президент CGC Мэтт Нельсон.

The Amazing Spider-Man No 1 рассказывает историю происхождения Человека-паука и содержит первый кроссовер с Фантастической четверкой.

