"Легенда о йети": неуловимое существо впервые было замечено в Гималайских горах (фото)

На фотографиях видно, как пушистый зверь подходит к предмету, похожему на ведро, возле строения и оглядывается на камеру. Это животное считаются "основой легенды о йети".

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В горах восточной Индии неуловимое существо из "легенд о йети" бродило по ландшафту, скрываясь под покровом темноты. Животное даже не подозревало, что за ним наблюдали. Об этом сообщает издание Sikkim News 24 в Facebool.

Всемирный фонд дикой природы в Индии и Департамент лесов Сиккима установили "большое" количество камер слежения для изучения дикой природы в горном штате Сикким. Одна из них засняла тибетского бурого медведя.

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По словам представителей департамента, 1 декабря одна камера сфотографировала мохнатое существо возле здания в округе Манган (в Сиккиме, индийском штате в Гималайских горах). На фотографиях видно, как пушистый зверь подходит к предмету, похожему на ведро, возле строения и оглядывается на камеру.

Сотрудники отдела дикой природы идентифицировали животное как редкого тибетского бурого медведя. Это первый случай наблюдения животного в Индии за все время.

Неуловимый зверь, также известный как тибетский голубой медведь, "является одним из самых редких подвидов медведей в мире" и "редко встречается в дикой природе", говорят представители лесного хозяйства. Животное можно узнать по более светлому желто-коричневому шарфоподобному воротнику на шее.

Тибетские бурые медведи считаются "основой легенды о йети" Фото: Facebook

Тибетские бурые медведи считаются "основой легенды о йети", согласно исследованию 2017 года. Представители дикой природы заявили, что продолжат изучать дикую природу Сиккима, чтобы оценить их популяцию в этом районе.

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