4 глаза и 2 рта: редкий двухголовый теленок стал звездой в соцсетях (видео)

Животные рожденные с двумя головами, как правило, имеют более короткую продолжительность жизни, отчасти из-за проблем с едой. Теленок еще жив, но не может самостоятельно есть и пить молоко.

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В социальных сетях завирусилось видео, в котором показано редкого двухголового теленка после рождения. Роликом поделился один из пользователей TikTok на канале под названием twoheaded.calf3.

С момента публикации видеозапись собрала более почти 42 миллиона просмотров.

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Это явление известно как полицефалия. Это результат неполного разделения одного эмбриона или неполного слияния двух отдельных эмбрионов. Такое состояние может проявляться как у человека, так и у животных, но встречается очень редко.

Полицефалия чаще встречается у рептилий, чем у млекопитающих, особенно у змей и черепах. Рептилии, рожденные с двумя головами, как правило, имеют более короткую продолжительность жизни, отчасти из-за проблем с едой. В США уникальных рептилий продают за большие деньги.

Маленькая теленок лежала на полу в своем загоне. Две ее головы, казалось бы, смотрели в разные стороны. У детеныша животного есть четыре глаза, четыре уха, два рта и два носа.

С момента публикации видеозапись собрала более почти 42 миллиона просмотров. Многие пользователи TikTok были удивлены необычным явлением.

Двухголовые животные часто сталкиваются с рядом проблем, когда речь идет о выживании и развитии. Им тяжело питаться, поэтому они не живут долго. Согласно Книге рекордов Гиннесса, самая долгоживущая двухголовая корова была названа Джемини, которая дожила до 17 лет.

Человек, который впервые показал необычное животное, сообщил в другом видео, что теленок еще жив, но не может самостоятельно есть и пить молоко. Его помогает ей, он держит две головы и кормит их из бутылочки.

Теперь зрители со всего мира волнуются за здоровья "редкого теленка".

"Посылаю много любви и добрых пожеланий этой драгоценной маленькой девочке", — написал один из них.

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