4 глаза и 2 рта: редкий двухголовый теленок стал звездой в соцсетях (видео)
Животные рожденные с двумя головами, как правило, имеют более короткую продолжительность жизни, отчасти из-за проблем с едой. Теленок еще жив, но не может самостоятельно есть и пить молоко.
В социальных сетях завирусилось видео, в котором показано редкого двухголового теленка после рождения. Роликом поделился один из пользователей TikTok на канале под названием twoheaded.calf3.
С момента публикации видеозапись собрала более почти 42 миллиона просмотров.Важно
Это явление известно как полицефалия. Это результат неполного разделения одного эмбриона или неполного слияния двух отдельных эмбрионов. Такое состояние может проявляться как у человека, так и у животных, но встречается очень редко.
Полицефалия чаще встречается у рептилий, чем у млекопитающих, особенно у змей и черепах. Рептилии, рожденные с двумя головами, как правило, имеют более короткую продолжительность жизни, отчасти из-за проблем с едой. В США уникальных рептилий продают за большие деньги.
Маленькая теленок лежала на полу в своем загоне. Две ее головы, казалось бы, смотрели в разные стороны. У детеныша животного есть четыре глаза, четыре уха, два рта и два носа.
С момента публикации видеозапись собрала более почти 42 миллиона просмотров. Многие пользователи TikTok были удивлены необычным явлением.
@twoheaded.calf3 A two-headed calf a birth like this happens every one in 400 million times, she has four eyes - mouths - noses and two ears 🫣🥰. Let us think of what to call this adorable calf with two heads 🥹. Please follow us to show you more videos #calf #adorable #twoheadedcalf #countryside #countrysidelife #incredible #cute ♬ original sound - Two-headed calf
Двухголовые животные часто сталкиваются с рядом проблем, когда речь идет о выживании и развитии. Им тяжело питаться, поэтому они не живут долго. Согласно Книге рекордов Гиннесса, самая долгоживущая двухголовая корова была названа Джемини, которая дожила до 17 лет.
Человек, который впервые показал необычное животное, сообщил в другом видео, что теленок еще жив, но не может самостоятельно есть и пить молоко. Его помогает ей, он держит две головы и кормит их из бутылочки.
@twoheaded.calf3 Replying to @alexis🎀 Guys, can't stop crying, thank you so much for this love 🫣 These beautiful girls are still alive, my brother is trying to feed them this way (they can't eat themselves) we will see what happens, thanks again everyone 🥺🥰 #twoheadedcalf #countryside #countrysidelife #cuteanimals ♬ Until I Found You - Stephen Sanchez
Теперь зрители со всего мира волнуются за здоровья "редкого теленка".
"Посылаю много любви и добрых пожеланий этой драгоценной маленькой девочке", — написал один из них.
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