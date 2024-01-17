"Владеет районом": мужчина вскопал двор соседей, потому что считал их "пиратами" (фото)

Марк Утерстедт считал, что его соседи незаконно пытаются проложить водопровод. Также мужчина использовал нецензурную лексику во время конфликта.

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В США 61-летний Марк Утерстедт из Ледьярда (штат Коннектикут) был арестован после того, как посчитал соседей "пиратами" и угрожал им граблями для выборки камней. Об этом пишет FOX News.

61-летний Марк Утерстедт подошел к чужому дому, потому что считал, что "владеет районом". Он подозревал соседей в незаконной попытке проложить водопровод.

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Полиция Ледьярда сообщила, что в субботу, 13 января, около 10:15 им позвонила обеспокоенная женщина. Звонившая сообщила, что его сосед перекопал двор перед домом граблями для выборки камней и отказался уходить.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, то узнали, что Марк Утерстедт подошел к собственности звонившей американки, потому что считал, что этот район принадлежит ему. Также мужчина считал своих соседей "пиратами".

"Муж звонившей женщины рассказал о том, что сосед находился на его территории и перекапывал его двор. Утерстедт начал кричать и ругаться на мужа и маленьких детей звонившей. Затем он угрожающе замахнулся граблями для выборки камней в сторону своего соседа", — сообщили офицеры.

Марк Утерстедт считал, что его соседи незаконно пытаются проложить водопровод Фото: Ledyard police

Разговаривая с правоохранителями, Утерстедт сказал им, что на самом деле он перекапывал двор соседей, потому что, по его мнению, они пытались незаконно провести водопровод.

Американец был взят под стражу. Он может выйти под залогом в размере 15 000 долларов наличными.

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