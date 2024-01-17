Теории заговора: мужчина, который обвинял правительство в пожарах, признался в 14 поджогах

Брайан Паре вызвал подозрение сотрудников полиции, когда начал проявлять определенный интерес к расследованию. Всего мужчина сжег почти 873 гектара леса.

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Житель Квебека (Канада), обвинявший в лесных пожарах правительство, признал себя виновным в организации 14 поджогов. Об этом пишет CBC.

38-летний Брайан Паре размещал в социальных сетях теории заговора о возгораниях и изменении климата.

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Мужчина, который размещал в интернете предположения о том, что лесные пожары намеренно устраиваются правительством, признал себя виновным в том, что сам устроил серию поджогов, из-за которых сотни людей были вынуждены покинуть свои дома.

Заседание прошло в понедельник, 15 января, в здании суда в Шибугамо, Квебек.

Прокурор Мари-Филипп Шаррон рассказала суду, что два из 14 пожаров, устроенных Паре в конце мая 2023 года, привели к эвакуации около 500 домов в небольшом населенном пункте, расположенном примерно в 425 километрах к северо-западу от Квебек-Сити. По ее словам, жители города смогли вернуться домой только 3 июня.

Мужчина сжег почти 873 гектара леса Фото: The Canadian Press

Пожар на озере Каван был самым крупным из тех, что устроил мужчина. Всего он сжег почти 873 гектара леса.

Полиция впервые поговорила с Паре 2 июня. Его видели в районе, где начался пожар, и он считался свидетелем. Мужчина отрицал, что имел отношение к возгоранию. По словам прокурора, в ходе беседы Паре проявил определенный интерес к пожарам, что и навело полицию на подозрения. Идеология и поведение Паре, в том числе его посты в Facebook, совпали с профилем подозреваемого, составленным специалистами.

Мужчина отрицал, что имел отношение к возгоранию, но позже признал свою вину Фото: Facebook

Сотрудники полиции начали отслеживать передвижения Паре.

Прокурор отметила, что 1 и 5 сентября устройство слежения показало, что он находился в местах, где произошли другие пожары. По ее словам, Паре арестовали 7 сентября, и на допросе он признался, что устроил девять пожаров. Мужчина, практически ничего не сказал во время слушаний, лишь ответив "да" на ряд вопросов судьи.

По данным лесной пожарной службы провинции, за лето в Квебеке произошло более 700 лесных пожаров на площади более 4,5 миллиона гектаров. 99,9 процента пожаров были вызваны молнией.

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