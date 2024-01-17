Супруги нашли старое видео, где они пересекаются еще детьми за 10 лет до знакомства

В комментариях шокированные зрители предположили, что эта случайная встреча означает, что они просто обречены быть вместе.

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Роман Этвуд и его жена Бритни благодаря архивной видеозаписи из 1990-х узнали, что их пути уже пересекались в далеком детстве — за 10 лет до знакомства. Пара опубликовала ролик на своем YouTube-канале.

Этвуд объяснил, что съемка была осуществлена на фестивале сладкой кукурузы в 1996 году, когда Бритни было всего пять лет.

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В то время они еще не знали друг друга. Однако оба случайно попали в объектив камеры, когда отдыхали со своими семьями на мероприятии.

"По сути, это видео, где мы с Бритни в одном месте, в одно и то же время, встречаемся в 1996 году", — говорит Этвуд и показывает архивные кадры, на которых его будущая жена прыгает на надувном замке, в то время, когда он проходил мимо камеры на переднем плане.

Очевидно, что никто тогда и подумать не мог, что эти двое влюбятся позже, поженятся и будут иметь общих детей.

Встреча супругов Этвуд в далеком детстве Встреча супругов Этвуд в далеком детстве Фото: YouTube

В комментариях шокированные зрители предположили, что эта случайная встреча означает, что они просто обречены быть вместе.

"Это буквально умопомрачительно! Вы действительно были созданы друг для друга"

"Факт того, что это произошло и было снято на видео, просто сводит меня с ума"

"Вселенная знала, что вам суждено быть вместе"

"Когда жизнь посылает тебе такие маленькие (большие) знаки, как этот, это означает, что ты на правильном пути и с правильными людьми. Вы были предназначены друг для друга. Это какое-то безумие"

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