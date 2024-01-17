Купленный за 13 миллионов дом стал настоящим "проклятием" для нового владельца (фото)

Том Гленфилд называет этот объект недвижимости "ловушкой смерти".

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46-летний бизнесмен Том Гленфилд приобрел за 13,5 миллионов фунтов стерлингов "самое дорогое бунгало в мире". Однако вскоре мужчина пожалел об этой покупке, пишет издание Mirror.

Дом на престижном курорте Сэндбэнкс, что в Великобритании, имеет бассейн и прекрасный вид на побережье, однако интерьер внутри и сама конструкция — устаревшие.

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Новый владелец называет этот объект недвижимости "ловушкой смерти", требующей миллионных вложений. Например, только чтобы защитить жилье от разрушительного воздействия моря, нужно потратить около 1 миллиона фунтов стерлингов.

Гленфилд подал запрос на снос дома и построение на его месте современного особняка. Несмотря на то, что соседи поддержали такой радикальный план, чиновники считают, что новый проект слишком современный и не будет соответствовать характеру района. Поэтому они отказали в выдаче разрешения.

Сотрудница службы охраны памятников Калина Кутева написала: "Предложенный проект достаточно типичный — с большими площадями остекления, бетонными элементами, вертикальным деревянным эффектом, а также каменной облицовкой и плоской крышей. Это приведет к коробчатому виду".

Новый проект дома Фото: SWNS

Эксперт добавила, что этот дизайн будет контрастировать с остальными эдвардианскими виллами вдоль Панорама-роуд и не соответствует характеру и внешнему виду заповедной зоны.

Такой вывод стал огромным разочарованием для Гленфилда, так как у него были большие планы на "дом среди деревьев": хотел обустроить внутри пять спален, ванну-джакузи с видом на море, домашний кинотеатр, тренажерный зал и душевую комнату.

Владелец жилья Том Гленфилд Фото: SWNS

К большому сожалению, это еще далеко не все. Кроме проблем с документацией, Том столкнулся и с другими неприятными открытиями.

"Там нет никакой изоляции, а для обогрева используется просто неприличное количество нефти. Люди говорят, что им жаль бунгало, но они, видимо, не слишком внимательно его осматривали. Думаю, большинство застройщиков поставили бы на этом участке по крайней мере два дома", — признается расстроенный мужчина, которому так и не удалось переехать в новое жилье.

Место расположения "самого дорогого бунгало в мире" Фото: SWNS

Напомним, ранее Фокус писал о супругах, которые от безысходности переехали жить в старую церковь. После капитального ремонта их семейное гнездышко стало предметом для зависти. Об истории необычной реконструкции они часто рассказывают в своем TikTok.

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