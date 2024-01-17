Может утонуть: самое большое колесо обозрения загадочно закрыли сразу после открытия

На строительство аттракциона ушло больше стали, чем на возведение Эйфелевой башни, а по высоте он вдвое превосходит Лондонский глаз.

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Колесо обозрения в Дубае открылось на острове Блю-Вотерс в ОАЭ в октябре 2021 года, присоединившись к Бурдж-Халифе в качестве одного из рекордных сооружений города, а затем таинственным образом закрылось. Об этом пишет The Mirror.

Аттракцион был оставлен без объяснения причин, но многие местные жители имеют свои собственные догадки. Колесо считается самым большим в мире с момента его открытия.

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Великолепный Дубайский Глаз (Ain Dubai), несомненно, захватывает дух. Аттракцион возвышается над остальными зданиями на искусственном острове, где он расположено. Каждая из опор, поддерживающих колесо высотой 250 метров, по высоте равна 15 двухэтажным лондонским автобусам, поставленным друг на друга.

На его строительство ушло больше стали, чем на возведение Эйфелевой башни, а по высоте он вдвое превосходит Лондонский глаз. Грандиозное сооружение открылось на острове Блю-Вотерс в октябре 2021 года под громкие фанфары. Люди могли любоваться панорамой города из капсул, предназначенных для проведения частных ужинов. При полной загрузке конструкция может вместить 1400 пассажиров — на 600 больше, чем Лондонский глаз.

Люди могли любоваться панорамой города из капсул Фото: Visit Dubai

Колесо Ain Dubai должно было еще больше укрепить репутацию города как нового места для богатых и знаменитых, пока оно внезапно не перестало вращаться. Несколько дней остановки быстро превратились в месяц, затем еще в один, пока в марте 2022 года не было объявлено, что аттракцион будет закрыт на неопределенный срок.

Официальные лица хранят молчание по поводу происходящего. The Ain Dubai принадлежит компании Dubai Holding, инвестиционному портфелю правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума.

На строительство аттракциона ушло больше стали, чем на строительство Эйфелевой башни Фото: Visit Dubai

Люди, которые живут в тени огромного колеса, не в курсе, что произошло, но у них есть свои предположения. Некоторые утверждают, что за пять месяцев работы колесо стало громко вибрировать, а другие говорят, что от него тряслась земля. Один владелец магазина сообщил, что во время работы аттракциона разбились окна его предприятия.

"Кто-то из руководства здания говорит, что в механизме главной оси что-то сломалось, а кто-то утверждает, что она тонет. Я слышал, как менеджеры отелей в районе пляжа, выходящего на колесо, говорили, что они просчитывают риски и ущерб на случай, если оно упадет", — поделился мнением один из местных жителей.

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