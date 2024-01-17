Женщина оставила работу в инвестбанке, лепит пельмени и зарабатывает $4,5 млн в год

Жительница США длительное время проводила различные исследования, готовя и пробуя как можно больше разных рецептов. Это позволило лучше понять, что нравится людям и чего не хватает.

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Во время учебы в университете родившаяся в США китаянка Надя Лю Спеллман заметила, что в меню местных заведений общепита не хватало пельменей и решила занять свободную бизнес-нишу. Об этом пишет Newsweek.

"В 2004 году я работала аналитиком в инвестиционно-банковской сфере, зарабатывала 55 000 долларов в год и бонусы. Но все это время я каждый день изучала рецепты и что-то готовила", — вспомнила она.

Женщина длительное время проводила различные исследования, готовя и пробуя как можно больше разных рецептов, что позволило лучше понять, что нравится людям, и чего не хватает.

Надя Лю Спеллман со своей матерью Салли Лин

Она оставила работу в финансовой сфере и в 2008 году устроилась в ресторан своей мамы.

"У моей мамы стаж 35 лет. Она не была шеф-поваром в ресторане, а домашним поваром. У моего отца был очень хороший вкус, и он умел критиковать еду. Еда моей мамы была любимой домашней едой отца", — объяснила она.

Воспитание помогло развить вкус и понять, каким должно быть хорошее китайское блюдо.

Она начала составлять бизнес-план для Dumpling Daughter — главного ее предприятия в Бостоне, на что ушло три года. В свободные дни она ходила наблюдать за ресторанами быстрого питания.

"Я сидела в ресторане по три часа, наблюдала за поведением потребителей, считала клиентов, искала идеальное место для Dumpling Daughter. Осматривала разные районы", — рассказала она.

Основательница Dumpling Daughter рассказала историю успешности бизнеса

Первый свой ресторан она открыла в 2014 году в Уэстоне. Предприниматель признает, что процесс был сложным, но ее мать стала главным советчиком. Для организации бизнеса пришлось взять деньги в кредит у тестя и дяди — 130 000 долларов.

"Когда в очереди на заказ стояло 30 человек, а наши сотрудники были новичками в процессах, было сложно доставить еду быстро. Я приходила домой и плакала из-за того давления, которое на меня свалилось. Оглядываясь назад, можно сказать, что это была серьезная проблема", — вспомнила ресторатор.

Основательница пельменного бизнеса Надя Лю Спеллман

Но мама посоветовала ей не беспокоиться, потому что клиенты были. По ее словам, сотрудники предприятия не испытывали эмоциональной нагрузки, как она. Для них это была обычная работа.

"Я хотела, чтобы все было идеально, чтобы люди тратили деньги и чувствовали, что получили что-то ценное за них. За целый год я не взяла ни одного выходного. Похудела на 7 килограммов из-за стресса. Это был сложный опыт. Я всегда знала, что если займусь таким бизнесом, то вложу в него все мои силы", — объяснила Лю.

За первые восемь месяцев после открытия ресторана она смогла возвратить кредиты. По прошествии первого года все инвестиции окупились.

Надя Лю Спеллман

В 2022 году общий объем продаж компании составил 4,5 миллиона долларов.

"Этот опыт заставил меня осознать, что целеустремленность может привести к финансовому успеху. Моя цель — сделать как можно больше пельменей", — добавила предприниматель.

Напомним, что уборщица рассказала, как заработала миллионы. Жительница финского города Тампере бесплатно убирает самые грязные дома в мире с плесенью и крысами. За год она побывала в Великобритании, Швейцарии, Швеции и США.

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