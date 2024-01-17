Может сделать каждый: 17-летняя девушка стала миллионершей благодаря морским свинкам (фото)

Изобретательница рассказывает, что успешное начало вдохновило ее привлечь инвестиции и сосредоточиться на масштабировании собственного бизнеса.

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17-летняя Белла Лин из Калифорнии, что в США, воплотила в жизнь смелую идею — создала новые вольеры для содержания морских свинок. Ее компания GuineaLoft продает открытые конструкции со сменным дном, которые облегчают уход за этими животными, пишет издание BNN.

Сначала Белла вложила собственные сбережения в разработку прототипов. Это произошло после трагического случая, когда орел схватил во дворе одного из ее домашних любимцев. Год активной работы над дизайном — и концепция была готова. Далее она начала вести переговоры о производстве с семейной фабрикой в Китае.

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Команда из шести человек следит за производством, упаковкой и фотографированием продуктов, а Лин ответственна за дизайн, ценообразование, маркетинг и бизнес-стратегию.

Девушка рассказывает, что первая партия из 100 вольеров разошлась за считанные часы. Успешное начало вдохновило изобретательницу привлечь инвестиции и сосредоточиться на масштабировании собственного бизнеса. Таким образом за прошлый год оборот ее компании составил $410 тысяч (15,5 млн грн).

Инновационные вольеры для содержания морских свинок Фото: Instagram//guinealoft

Предпринимательница не собирается останавливаться на достигнутом и мечтает сделать свое изобретение доступным для морских свинок во всем мире.

История Беллы — прекрасный пример того, насколько легко можно воплотить в жизнь свою идею и превратить ее в прибыльный бизнес. Настойчивую девушку не остановили ни финансовые трудности, ни недостаток опыта.

Морские свинки Фото: Instagram//guinealoft Морские свинки Фото: Instagram//guinealoft

Сейчас Белла учится в Khan Lab School и посвящает GuineaLoft 20 часов в неделю. Она также решилась на смелый шаг: отложила обучение в колледже, чтобы сосредоточиться на своем предприятии.

17-летняя Белла Лин из Калифорнии Фото: Instagram//guinealoft

Ранее Фокус писал, что ротвейлерка Мейша стала мамой для морских свинок. Собака их моет, охраняет и с восхищением смотрит, как они спят и едят. Таким образом животное спасается от одиночества, пока его хозяева на работе.

Кроме того, мы писали о 22-летнем шотландце Антоне Аллане, который устроил своим хомякам настоящую райскую жизнь и сделал их звездами соцсетей. Мужчина готовит домашним любимцам более сотни блюд, включая чизкейк и пасту. В TikTok он то и дело публикует ролики с животными, демонстрируя их без преувеличения богатый рацион.