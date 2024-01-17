Все ради денег: модель отомстила бывшему, заставив заплатить по фальшивым счетам (фото)

Розмари Лаи знала, что ее "возлюбленный" унаследовал приличную сумму денег и недвижимость после смерти своей бабушки, поэтому она начала планировать очень дорогую свадьбу.

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Розмари Лаи из Великобритании пыталась выманить у своего бывшего жениха более 60 тысяч фунтов стерлингов (больше 2,8 млн гривен) после того, как он разорвал их свадьбу. Об этом пишет The Mirror.

Суд Манчестера отправил женщину за решетку. Прокурор Марк Притчард сказал, что с самого начала отношения были "ориентированы на деньги".

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Розмари Лаи, которая рекламирует себя в социальных сетях как модель, была заключена в тюрьму после того, как подделала письма от судебных приставов, пытаясь заставить своего бывшего передать крупную сумму денег. Пара познакомилась на сайте знакомств Plenty of Fish в 2017 году, а в следующем году неназванный мужчина сделал девушке предложение.

Прокурор Марк Притчард сказал, что с самого начала отношения были "ориентированы на деньги" для британки, которая является "материалисткой". По словам жертвы, он платил за все, когда они были вместе. Жадная до денег модель знала, что ее бывший жених унаследовал приличную сумму денег и недвижимость после смерти своей бабушки, поэтому она начала планировать очень дорогую свадьбу.

"Заявитель сказал ей, что такая церемония им не по карману и нужно искать более дешевые места. В конце концов, вопросы, связанные со свадьбой, зашли в тупик, и он разорвал помолвку", — рассказал прокурор.

Прокурор заявил, что изначально отношения были ради денег Фото: Facebook

После их разрыва в 2019 году мужчина стал жертвой мошенничества, в ходе которого он выплатил 3 000 фунтов стерлингов (чуть больше 144 тысяч гривен). Лаи к этому инциденту не была причастна. После того как его психическое здоровье ухудшилось, он был помещен в больницу. Британка связалась с его отцом, чтобы сообщить, что не может поговорить со своим бывшим, потому что ее телефон сломался. Он купил ей новый телефон, но она так и не связалась с ним.

В течение следующих трех лет бывший жених Розмари стал получать письма от судебных приставов о выплате 63 488 фунтов стерлингов (больше 2,8 млн гривен). Деньги, которые, как утверждалось, были связаны с оплатой свадебных торжеств, требовали в семи разных письмах. В рамках аферы Лаи подделала письма, которые якобы были отправлены из окружного суда, используя фальшивые номера исков.

Суд Манчестера отправил женщину за решетку Фото: Facebook

"Розмари заставила меня чувствовать себя подавленным, опущенным и никчемным, так как она всегда говорила, что заменит меня на лучшего парня. Мое психическое здоровье ухудшилось после того, как мы расстались и она стала присылать мне эти судебные письма. Я оплачивал все наши свидания, все обеды и поездки, потому что любил ее и хотел, чтобы у нее была лучшая жизнь, но она воспользовалась мной. Мы расстались более трех лет назад, а эти письма приходят с тех пор", — сказал бывший жених британки в заявлении, зачитанном в суде от его имени.

Лаи признала себя виновной по одному пункту мошенничества и трем пунктам изготовления или поставки предметов для использования в мошенничестве. Она была заключена в тюрьму на два года и три месяца.

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