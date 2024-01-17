Девушке после растаивания любимый сделал сюрприз: теперь она не жалеет, что сама (видео)
Внутри пакета она нашла рукописную записку с лаконичной надписью.
Американка Рэйчел рассказала о неоднозначном прощальном сюрпризе от бывшего бойфренда, с которым она встречалась последние 7 лет. Распаковку презента девушка сняла на видео, которое опубликовала в TikTok.
В кадре блогерша, сидящая в салоне автомобиля, вынимает из красиво оформленной подарочной коробки книгу "Влюбиться в себя" (2001) испанской писательницы и психолога Ангель Гаудии. Внутри пакета она также находит рукописную записку с надписью: "Я знаю, что ты меня больше не любишь, но сейчас полюби себя".Важно
Девушка не знает, как на это правильно реагировать.
"Я бросила его после семи лет, и он сделал мне этот подарок", — подписала Рэйчел, признавшись, что их любовь с самого начала была обречена из-за не установленных личных границ.
К тому же, по ее словам, этот роман не продлился бы и более шести месяцев, если бы она не полюбила парня всем сердцем.
Подписчики, знакомые и друзья американки посоветовал ей помириться с бывшим, ведь парень "довольно милый, умный и заботливый". Однако девушка ответила, что не готова пойти на этот шаг, потому что чувствовала себя "несчастной и неуверенной" рядом с ним и ни о чем не жалеет.
- "Ты уверена, что не любишь его? Я бы плакала, если бы мой бывший сделал это для меня"
- "Это же твоя половинка!"
- "Манипуляция, чтобы заставить ее усомниться в собственной ценности"
- "Подлый трюк — не ведитесь на него"
- "Не могу понять, это манипуляция или искренность"
- "Они всегда делают то, о чем ты без конца просила, когда уже слишком поздно"
Видео Рэйчел собрало более 12 миллионов просмотров, 1,6 миллиона лайков, а также тысячи репостов.
@self_daily_love You dump him and he makes you a gift …. #fyp #foryoupage ♬ we fell in love in october - girl in red
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