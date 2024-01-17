Девушке после растаивания любимый сделал сюрприз: теперь она не жалеет, что сама (видео)

Внутри пакета она нашла рукописную записку с лаконичной надписью.

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Американка Рэйчел рассказала о неоднозначном прощальном сюрпризе от бывшего бойфренда, с которым она встречалась последние 7 лет. Распаковку презента девушка сняла на видео, которое опубликовала в TikTok.

В кадре блогерша, сидящая в салоне автомобиля, вынимает из красиво оформленной подарочной коробки книгу "Влюбиться в себя" (2001) испанской писательницы и психолога Ангель Гаудии. Внутри пакета она также находит рукописную записку с надписью: "Я знаю, что ты меня больше не любишь, но сейчас полюби себя".

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Девушка не знает, как на это правильно реагировать.

"Я бросила его после семи лет, и он сделал мне этот подарок", — подписала Рэйчел, признавшись, что их любовь с самого начала была обречена из-за не установленных личных границ.

К тому же, по ее словам, этот роман не продлился бы и более шести месяцев, если бы она не полюбила парня всем сердцем.

Подписчики, знакомые и друзья американки посоветовал ей помириться с бывшим, ведь парень "довольно милый, умный и заботливый". Однако девушка ответила, что не готова пойти на этот шаг, потому что чувствовала себя "несчастной и неуверенной" рядом с ним и ни о чем не жалеет.

Рейчел нашла в коробке книгу и записку Фото: TikTok Рейчел нашла в коробке книгу и записку Фото: TikTok

"Ты уверена, что не любишь его? Я бы плакала, если бы мой бывший сделал это для меня"

"Это же твоя половинка!"

"Манипуляция, чтобы заставить ее усомниться в собственной ценности"

"Подлый трюк — не ведитесь на него"

"Не могу понять, это манипуляция или искренность"

"Они всегда делают то, о чем ты без конца просила, когда уже слишком поздно"

Видео Рэйчел собрало более 12 миллионов просмотров, 1,6 миллиона лайков, а также тысячи репостов.

Также Фокус писал о 60-летнем мужчине, который десять лет назад пережил развод с женой и почувствовал влечение к своей коллеге, которая значительно моложе его. Он обратился за советом к специалисту по отношениям Колин Нолан.

Кроме того, мы рассказывали невероятную историю любви 54-летней Джули Шор и ее мужа Скотта Геде. Пара неожиданно сошлась после развода благодаря хитрости их сообразительных дочерей. В сети пишут, что это очень напоминает сценарий культовой комедии "Ловушка для родителей" 1998 года с Линдси Логан в главной роли.