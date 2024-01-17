Задача для гениев: никто не может решить простой тест с пятью числами (фото)

Юзеры сразу попытались найти логические связи между восходящими цифрами, однако нужно думать креативно и абстрактно.

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Простой тест с пятью числами поставил пользователей сети в тупик. Выяснилось, что не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Решить эту задачу, которая стала вирусной на странице Excel Tips & Tricks в X (бывший Twitter), смогут только гении.

В посте написано: "Тест для развития памяти. Включайте свой интеллект. Ответ не 6". Ниже размещена фотография с листочком бумаги, на котором красными маркерами написаны простые числа — от 1 до 5. Сверху виднеется надпись: "Чего не хватает?". Именно это участникам нужно определить за короткое время.

Важно

Многие сдались: праздничная головоломка, в которой нужно найти 5 отличий за 9 секунд

Юзеры сразу попытались найти логические связи между восходящими цифрами: 1-2, 3-4 і 5. Однако, если посмотрите на саму схему, то можно увидеть, что она напоминает коробку передач в автомобиле.

Итак, единственный правильный ответ — R. Эта буква обозначает "задний ход" на рычаге. В комментариях люди признаются, что даже не могли подумать об этом, ведь искали прежде всего математические связи и соотношения. А нужно было думать креативно и абстрактно.

В комментариях под постом пользователи начали делиться впечатлениями и собственными теориями. Некоторые складывали числа, другие умножали или вообще убеждали, что в пропущенном поле нужно поставить быть 0.

На момент публикации каверзная задача Excel Tips & Tricks собрала более 323 тысяч просмотров, сотни лайков и десятки репостов.

Тест для развития памяти

Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, то попробуйте свои силы в других тестах, о которых мы писали. Например, оптическая иллюзия с сеткой апельсинов от Jagran Josh поможет определить самых внимательных людей с идеальным "рентгеновским" зрением. Вы в их числе, если сможете справиться с этой непростой задачей менее чем за 19 секунд.

Кроме того, Фокус писал, что только люди с "острым зрением" могут заметить все 5 мячей для гольфа. На картинке изображены баскетбольные мячи, шары Magic 8, бейсбольные и футбольные мячи. Ваша задача — найти мячи для гольфа, которые затерялись где-то на фотографии. Только 60% игроков справляются с этой задачей.