Женщина рассмеялась, открыв подарок от родственницы, выигравшей 9 миллионов в лотерею

Британка признается, что это вполне в стиле золовки, которая трусится за каждым пенни.

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Мэй Пауэлл из британского Телфорда была просто в восторге, когда сестра ее мужа, 69-летняя Ирен Джонс, сорвала огромный джекпот — 9 миллионов фунтов стерлингов. Женщина наивно надеялась получить щедрый подарок от родственницы, но не могла поверить своим глазам, когда наконец его открыла. Об этом пишет британское издание The Sun.

По словам Пауэлл, владелица счастливого билета пообещала заботиться обо всей своей семье и клялась, что подумает о каждом. Но, видно, что-то в ее планах изменилось. Мэй вместе со своим мужем Леном получили чек всего на 1000 фунтов стерлингов (47,8 тыс. грн), что меньше чем 0,02% от денежного приза.

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Внутри конверта также была записка: "Надеюсь, это поможет вам в борьбе с безденежьем. Побалуйте себя. С любовью, Ирен".

Расстроенная Мэй признается, что это вполне в стиле родственницы, ведь та трусится за каждым пенни. Однако женщина решила держать марку и написали письмо в ответ.

"Мы решили рассматривать это как бонус и отправили Ирен письмо с благодарностью", — рассказывает Мэй в интервью журналистам.

Она добавляет, что потратит эти средства на душевую кабину в своем доме в Телфорде. Сама же Ирен приобрела бунгало стоимостью 300 тысяч фунтов стерлингов (14,3 млн грн) в Вулверхэмптоне. До выигрыша в лотерею она жила в доме, который находился в собственности государства.

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