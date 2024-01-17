Выпускницу колледжа, плакавшую в TikTok из-за неблагодарной работы, уволили (видео)

Блогерша искренне считает, что это к лучшему. Ведь она не зарабатывала достаточно денег, чтобы жить с комфортом.

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21-летняя выпускница колледжа Бриэль, прославившаяся в прошлом году благодаря видеозаписи с оплакиванием неблагодарной работы, наконец может выдохнуть с облегчением. Молодую специалистку неожиданно уволили из-за нехватки у начальства "пропускной способности". Об этом блогерша откровенно призналась в TikTok.

На вирусном ролике в прошлом году заплаканная Бриэль поделилась своими переживаниями относительно первой в своей карьере работы. Девушка пожаловалась, что ей приходится трудиться в офисе, тратя на дорогу в Нью-Йорке "целую вечность". А в конце рабочего дня у нее просто не остается времени и энергии для других дел.

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"Видимо, я слишком драматизирую и раздражаюсь, но это моя первая работа после колледжа с таким графиком — с 9 до 5. Мне нужна, б**ь, целая вечность, чтобы попасть туда", — эмоционально объясняла Бриэль своим подписчикам, вытирая потекшую тушь.

Вернувшись с работы домой, по словам блогерши, она просто хочет принять душ и лечь спать, потому что нет сил, даже чтобы приготовить ужин.

Похоже, мольбы и молитвы Бриэль были услышаны. Ведь в новом TikTok-видео девушка призналась о своем неожиданном увольнении. Впрочем, блогерша искренне считает, что это к лучшему.

"Я не зарабатывала достаточно, чтобы жить. У меня нет сбережений, ведь зарплаты, которые люди получают сейчас после колледжа, — невозможно назвать нормальными", — добавляет она.

В комментариях подписчики поддерживают Бриэль и делятся своими историями.

"Меня уволили дважды в этом году, это ужасно! Мне плохо… Немедленно становись на учет по безработице!"

"Совет 27-летнего: не паникуйте, меня увольняли три раза в прошлом году"

"Сейчас колледж не гарантирует работу, как это было раньше"

"Мне понадобилось 4 месяца, чтобы найти работу с 5,5-летним опытом"

"Просто найди себе новую работу! Извини, подруга, так много из нас в одной лодке"

"Это реальность сегодняшней работы, безумие"

"Вы точно могли бы зарабатывать на жизнь с помощью социальных сетей!"

@brielleybelly123 im also getting sick leave me alone im emotional ok i feel 12 and im scared of not having time to live ♬ original sound - BRIELLE

Напомним, ранее Фокус писал об увольнении воспитательницы детсада. Молли из Корнуолла, что в Великобритании, стала безработной после неудачного похода на рождественский корпоратив. Начальник написал работнице, что она может больше не приходить.

Не повезло и 47-летней Монике Рахель Ринг из Австрии, которую уволили с должности учительницы младших классов после того, как она начала фигурировать в социальных сетях в роли "энергетического и сексуального терапевта".