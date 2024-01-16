Яркий розовый свет: стюардесса засняла НЛО в небе во время полета (фото)

Дениса Танасе обратила внимание на объект, совершенно непохожий на все, что она когда-либо видела. Женщина поспешила поделиться снимком с пилотами и остальными членами экипажа.

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36-летняя Дениса Танасе работала на рейсе из Лутона (Великобритания) в Шимани в Польше, когда заметила нечто необычное из окна. Женщина схватила свой телефон, чтобы успеть заснять увиденное. Об этом пишет The Mirror.

Стюардесса сняла, как она считает, НЛО с борта самолета компании Wizz Air.

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Дениса Танасе заявила, что сфотографировала неопознанный объект на камеру во время полета над Европой. Она работала на рейсе из Лутона в Шимани в Польше, когда решила заснять удивительный вид из окна салона. Когда позже она просмотрела отснятый материал, то заметила на экране телефона что-то еще. 36-летняя женщина заметила объект, который совершенно непохожий на все, что она когда-либо видела.

"Я работаю стюардессой уже год и никогда не видела ничего подобного. Я сразу ничего не смогла разглядеть. Но когда через 20 минут я просмотрела снятіе кадры, то заметила эти огни и поговорила с пилотами, чтобы спросить, не знают ли они что-нибудь. Это была странная форма, похожая на круг, мигающий розовым или фиолетовым", — рассказала Дениса из Корби, что в английском графстве Нортгемптоншир.

По словам британки, когда она позже рассказала об этом членам своего экипажа, они тоже были озадачены, поскольку не заметили ничего необычного во время полета. Турбулентности тоже не было.

Женщина показала снимок пилотам и другим членам экипажа Фото: The Mirror

Несмотря на то что Дениcа была удивлена тем, что ей удалось заснять, она не испугалась и не забеспокоилась из-за этих кадров. Женщину всегда интересовала возможность существования инопланетной жизни, и сейчас она уверена в этом как никогда.

"Я была просто счастлива, что мне удалось что-то заснять — я думала, как это возможно? Я и раньше видела что-то в интернете и думала, что это может быть фотошоп, но теперь я сама сняла это. Теперь я определенно верю в это больше, чем раньше. Моя семья и друзья считают, что это точно инопланетяне . Мой муж сказал, что ты я его жена, поэтому он мне верит", — добавила британка.

Женщина всегда верила в существование инопланетной жизни Фото: The Mirror

Издание отмечает, что за последние два с половиной года в Великобритании было зафиксировано почти 1000 случаев наблюдения НЛО. Британский таблоид опубликовал карту, которая показывает активность, происходящую в небе.

В период с января 2021 года по май прошлого года сайт UFO Identified зафиксировал в общей сложности 957 наблюдений. В том числе 410 в 2021 году, 494 в 2022 году и 53 по состоянию на 20 мая 2023 года.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверенна, что за ней следит НЛО. Кей Торп говорит, что фотографии, сделанные с помощью камеры ее телефона, доказывают, что это не звезда, а признак внеземной жизни.

Также стало известно, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".

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