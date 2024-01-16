"Не мог отказаться": музыкант во время операции должен был играть на гитаре (видео)

Пациент был удивлен, когда врачи спросили, готов ли он не спать под наркозом, а играть на любимом музыкальном инструменте.

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Музыкант Кристиан Нолен из Флориды (США) играл на гитаре, пока врачи удаляли ему опухоль. Это было не развлечение, а необходимость, чтобы держать под контролем все функции его мозга, объясняют врачи в комментарии журналистам издания Fox News.

Сообщается, что у заядлого гитариста была опухоль в правой лобной доле мозга. Врачи провели операцию, чтобы определить ее тип и окончательно подтвердить диагноз.

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"У Кристиана были проблемы с левой частью тела, особенно с левой рукой. Ухудшилась ловкость движений, а это повлияло на его способность играть на гитаре", — объясняет Рикардо Комотар, доктор медицинских наук и директор программы по лечению опухолей головного мозга.

Хирургическое вмешательство запланировали на 10 день после обнаружения опухоли — и Нолен был удивлен, когда медики спросили, готов ли он не спать под наркозом, а играть на любимом музыкальном инструменте.

"Когда опухоль затрагивает критически важную часть мозга или находится рядом с ней, операцию лучше проводить в состоянии бодрствования, чтобы постоянно наблюдать за пациентом и знать, не начнется ли нарушение нормальных функций мозга", — объясняет Комотар.

По словам самого Кристиана Нолена, сначала эта идея показалась ему нереальной. Впрочем, на кону была его жизнь и здоровье.

"Я слышал о подобных процедурах только в сериалах и фильмах. Это уникальный опыт, от которого я не мог отказаться", — признается он в комментарии журналистам по электронной почте.

Операция Нолена прошла гладко, опухоль удалили. Сейчас пациент уже вернулся к тренировкам в тренажерном зале и игре на гитаре. Однако ему еще предстоит дальнейшее лечение — шесть недель лучевой и химиотерапии.

Напомним, ранее Фокус писал, что американец, которому удалили часть мозга, полностью перестал бояться смерти. Мужчина страдал от эпилептических припадков и приступов паники. После хирургических операций его поведение совершенно изменилось.

Кроме того, мы рассказывали, что впервые в истории медицины в Одессе пациентке удалили опухоль глаза методом электросварки.