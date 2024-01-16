Невесту "повязали" перед церковью в день свадьбы: жених вовремя убежал (фото)

Молодых супругов обвиняют в вымогательстве денег у торговцев курятиной в Толуке, что вблизи Мехико.

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Невеста, которую мексиканская прокуратура именует как Нэнси Н, даже не успела дойти до алтаря, как была арестована полицией. Женщину задержали, когда она выходила из машины возле церкви, где собиралась повенчаться. Об этом пишет издание CBS News.

На обнародованных фотографиях можно увидеть, что брюнетка со скрытым лицом стоит у стены в белом свадебном платье и наручниках в окружении представителей правоохранительных органов, вооруженных винтовками.

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Вероятно, еще двое женщин-агентов из Генеральной налоговой прокуратуры Мехико были переодеты в гражданскую одежду. На снимках они стоят по бокам от задержанной.

Жениху Клементе Н, более известному по прозвищу "Эль Ратон", удалось вовремя убежать. Его сейчас разыскивают.

По предварительной информации, супругов обвиняют в вымогательстве денег у торговцев курятиной в Толуке, что вблизи Мехико, а также в похищении четырех работников птицефабрики. К тому же полицейские имеют основания полагать, что молодожены связаны с наркокартелем La Familia Michoacana.

Расследование их преступлений продолжается.

Напомним, ранее Фокус писал о 33-летнем тореадоре Хуане Ортеге, который шокировал родственников и друзей, не явившись на собственную свадьбу. Мужчина позвонил невесте и сказал "нет", когда она уже была полностью собрана, а гости стояли перед храмом в ожидании церемонии. После скандала женщина поехала домой и удалила все аккаунты в соцсетях. Ее родные говорят, что она "морально уничтожена".

Кроме того, мы рассказывали о молодой паре из Индии, которая поженилась в рейсовом поезде, курсировавшим из Бенгалии в Джарханд. Один из случайных гостей торжества снял церемонию на камеру своего телефона. Это видео попало в социальные сети и завирусилось.