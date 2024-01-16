"Никому до нас нет дела": жители "затопленной" деревни умоляют о помощи (фото)

Эмма Читтенден рассказала, что это наводнение стало худшим из всех, что она видела за 15 лет. Люди не могут выйти из дома за продуктами, а курьеры отказываются их развозить.

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В Великобритании после прорыва огромной трубы и разрушения защитных сооружений от наводнений деревня Олдборн оказалась под водой. Об этом пишет Daily Star.

Дороги, затопленные, казалось бы, нескончаемыми паводковыми водами, заставили попавших в ловушку британцев умолять о помощи.

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По словам боссов Thames Water, "адскую жизнь" жителям Олдборна в Уилтшире (Англия) приносят не обильные дожди, а сломанная труба, которую "слишком опасно" чинить. Эмма Читтенден рассказала, что это наводнение стало худшим из всех, что она видела за 15 лет проживания в этом районе, и что дороги "превратились в реки". Из-за этого жители района не могут выбраться за продуктами, а курьеры отказываются их развозить.

"Я заперта в собственном доме. Я не могу выйти за продуктами и не могу их доставить. Крышка люка перед моим домом лопнула, потому что не справлялась с объемом воды. Приехал подрядчик из Thames Water, но когда они приехали, в нижней части моего участка образовалась воронка, как мы предполагаем, из-за прорыва трубы. От нескольких сантиметров до полуметра в ширину и более метра в глубину. Инженер оставался до тех пор, пока не пришел другой подрядчик, чтобы сделать безопасные доски. К сожалению, яма была такой большой, и из нее вытекало так много воды, что лучшее, что они смогли сделать, это поставить сверху оранжевые конусы", — рассказала британка.

Женщина продолжает страдать из-за прорыва трубы Фото: Daily Star

Несмотря на несколько обещаний со стороны Thames Water, спустя почти неделю проблема не исчезла — вода по-прежнему льется на улицы. Компания сообщила, что их инженеры работают над проблемой, но из-за "высокого уровня воды" они не могут все исправить.

"Мы следим за уровнем воды в этом районе и хотели бы заверить жителей, что проведем расследование, когда вода отступит и это будет безопасно" — заявил представитель компании.

Однако такой ответ не обрадовал Эмму, которая продолжает страдать из-за прорыва на улице.

"Никому до нас нет дела. Мне сказали, что они не будут чинить сломанную трубу, пока из нее течет так много воды, но она будет течь всегда, пока ее не починят. Мне также сказали, что насосная станция не справляется и ей нужны цистерны, чтобы удалить часть воды, но все они находятся в другом районе. Я также понимаю, что наводнение широко распространено, но все внимание, похоже, сосредоточено в другом месте. Для Thames Water и совета графства наша деревня снова оказалась практически забыта", — добавила Эмма.

Ранее Фокус сообщал, что огромный 325-метровый небоскреб зашатался во время шторма. 93-этажная Бруклинская башня начала раскачиваться во время порывов ветра силой 95 км в час. Ролик, который выложили в соцсети, сильно напугал зрителей.

Также стало известно, что мужчина живет в заброшенной деревне после потопа. Пабло Новак вернулся в родную деревню после наводнения в 1985 году. Мужчина является единственным жителем некогда бурно развивающегося туристического центра.