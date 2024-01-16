"Скользкое существо": змея выползла из автомата для льда в холодильнике (видео)

Женщина, которая подошла к холодильнику, подняла тревогу и вызвала специалистов. Опасную рептилию идентифицировали как краснобрюхую черную змею.

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Одна женщина из австралийского города Аделаида-Хиллз возможно будет с опасением подходить к своему холодильнику. Об этом пишет 9 News.

Все потому, что на этой неделе австралийка обнаружила большую и потенциально опасную змею внутри автомата для льда, когда подходила к нему, чтобы наполнить стакан. Женщина подняла тревогу и вызвала специалистов.

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На прилагаемом видео сотрудник компании Adelaide Hills Snake Catcher успешно извлекает змею из отсека для льда и перетаскивает ее в свой холщовый мешок.

"Никогда не знаешь, где их поймаешь", — заявила компания в Facebook.

Журналисты австралийского телеканала идентифицировал рептилию как краснобрюхую черную змею.

"Мама из Аделаиды была шокирована, когда вместо стакана со льдом ее встретило очень скользкое существо", — так начали они свой репортаж.

Встречи с краснобрюхими черными змеями довольно часты в некоторых районах Австралии. Хотя эти змеи ядовиты и их укусы могут вызвать заболевание, они обычно не проявляют агрессии по отношению к людям.

Холодильник, о котором идет речь, судя по всему, находится в гараже или рабочем сарае, что делает такую странную находку менее удивительной.

Ранее Фокус сообщал, что косметическое средство может привлекать гигантских пауков. Все началось с того, что одна женщина написала отзыв о том, что продукт, который продается в магазинах Sephora, привлекает пауков-волков. Позже другие покупатели поддержали рассказ девушки и поделились своими подобными историями.

Также стало известно, что смертельно опасная змея напугала африканскую семью. Огромная черная мамба передвигалась среди украшений на праздничном дереве, а потом спряталась за музыкальной колонкой.