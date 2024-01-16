"Жуткий опыт": женщина нашла загадочную комнату в квартире, которую сняла в Airbnb (видео)

Многие комментаторы сравнили увиденное со сценами из "Варвара" — фильма ужасов 2022 года, по сюжету которого арендованное жилье скрывало тайну в своем подвале.

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Жительница Канзас-Сити не могла заснуть после того, как выяснила, что в ее арендованном жилье на Airbnb есть кое-что еще. Об этом сообщает Newsweek.

В конце декабря Зена Хабаши из Канзас-Сити (штат Миссури) решила вместе с семьей съездить в Чикаго (штат Иллинойс), и арендовала квартиру в подвале через популярный сервис.

Переехав в квартиру 30 декабря, она сразу же почувствовала неладное.

"Я заметила, что внутри дома было так много случайных дверей, которые не указывались в списке арендодателя", — рассказала она.

Готовясь ко сну, она с двоюродным братом заметила свет в одной из запертых комнат.

"Решили попробовать открыть ее. Я взяла вилку и открыла дверь", — рассказала она.

Новая комната была просторной и темной, похожей на подвал. По словам Хабаши, в некоторых местах были "деревянные двери с замками" и "цепи на земле", а также деревянная дверь, которая "уходила еще глубже" к основанию здания.

Хабаши записала видео комнаты и выложила в TikTok. Два ролика набрали в общей сложности 10 миллионов просмотров.

Многие комментаторы сравнили увиденное со сценами из "Варвара" — фильма ужасов 2022 года, по сюжету которого в арендованном жилье был подвал.

Тайная комната в квартире Airbnb

"Это буквально фильм "Варвар", — написал один из пользователей. Еще один назвал видео "Варвар, часть 2".

По словам Хабаши, она посмотрела фильм за месяц до поездки и даже прежде шутила о том, что их может ждать что-то подобное. И хотя реальных причин опасаться этой квартиры не было, все же такое открытие встревожило.

"Мы с двоюродным братом побежали в другую комнату и попросили маму посмотреть, что это такое", — сказала женщина. По ее словам, другие родственники тоже испугались, потому что комната не была в списке и "выглядела устрашающей".

Семья и без того была уже достаточно напугана, но страх усилился, когда из комнаты стал доноситься стук. В конечном итоге они решили связаться с владельцем жилья, а позже с представителями платформы Airbnb. Дверь в комнату закрыли столом и подложили свернутое полотенце под ручкой, чтобы ее нельзя было сдвинуть.

"Мы не могли спать. Мы не спали до утра, все время слышали шум, и перед тем, как уйти, я решила снять это видео — оно неожиданно стало вирусным!" — объяснила женщина.

Вспоминая о комнате, Хабаши назвала это "страшным опытом", хотя претензий к Airbnb у нее не было и на следующую ночь она остановилась в другом месте. В Airbnb объяснили, что у них не было других сообщений о проблемах с безопасностью этого объекта. В описании значится, что это квартира с "просторным подвалом", рейтингом 4,84 и хорошими отзывами от других гостей.

Напомним, что постояльцы отеля украли из номера сиденье для унитаза и умывальник.

Также сообщалось, что туристы осаждают замок, где снимали нашумевший фильм "Солтберн".