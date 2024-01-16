Голодная обезьяна на Бали разорвала и съела паспорт на глазах у туристки (видео)

Один из пользователей сети пошутил, что у путешественницы по крайней мере есть видеодоказательства, которые можно предъявить иммиграционной службе.

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Голодная обезьяна на Бали порвала и съела паспорт на глазах у ошеломленной туристки. Женщина стояла в шоке и не знала, что делать. Видео досадного инцидента было опубликовано в Instagram.

В кадре видно, что путешественница пытается забрать у животного свой документ, но безрезультатно. Обезьяна несколько секунд рассматривает паспорт, а потом начинает его кромсать и откусывать целые куски. К ней быстро подбегает заинтересованный сородич, который, видно, тоже захотел полакомиться "добычей".

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Сама путешественница в красном летнем плате положила на перила ограждения кусок бумаги. Очевидно, надеясь отвлечь внимание примата и вернуть свой паспорт. "Не играйте с местными", — указано в описании к курьезному ролику.

Один из пользователей сети пошутил, что у туристки по крайней мере есть видеодоказательства, которые можно предъявить иммиграционной службе, чтобы объяснить, как это случилось. Другие комментаторы также начали смеяться и соревноваться в иронии.

"Не играй с гангстером"

"Суровый урок"

"Кто носит свой паспорт повсюду?"

"Надо было дать ей банан"

"Ого, а теперь это реально большая проблема"

"Удар по голове. У меня обезьяна украла ключи, поэтому я ударил ее, она отбежала на безопасное расстояние и наблюдала за мной издалека. Так же как и остальные из них. Как только ты покажешь им, кто в доме хозяин, к тебе больше не подойдут"

Руководительница австралийской страховой компании Джо Макколи объясняет журналистам издания News.com.au, что некоторые из самых популярных туристических достопримечательностей Бали являются домом для огромной популяции обезьян, которые в последнее время заметно обнаглели и регулярно обворовывают доверчивых путешественников.

"На первый взгляд, они могут показаться очаровательными и милыми, но очень важно быть осторожными и внимательными при взаимодействии с ними, чтобы избежать несчастного случая. Держите дистанцию, избегайте прямого зрительного контакта и надежно прячьте все ценные и блестящие вещи", — посоветовала эксперт.

Напомним, ранее Фокус писал, как обезьяна-капуцин по кличке Рут нашла телефон и позвонила по номеру "911". Прибыв в зоопарк Zoo to You в Эль-Пасо-де-Роблес, правоохранители выяснили, что никто из работников за помощью не обращался.

Кроме того, мы рассказывали, что агрессивный примат заходил в магазины и распивал спиртные напитки вместе с местными жителями, но после слишком большого количества выпитого алкоголя становился злобным и кусал детей.