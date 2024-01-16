Голодная обезьяна на Бали разорвала и съела паспорт на глазах у туристки (видео)
Один из пользователей сети пошутил, что у путешественницы по крайней мере есть видеодоказательства, которые можно предъявить иммиграционной службе.
Голодная обезьяна на Бали порвала и съела паспорт на глазах у ошеломленной туристки. Женщина стояла в шоке и не знала, что делать. Видео досадного инцидента было опубликовано в Instagram.
В кадре видно, что путешественница пытается забрать у животного свой документ, но безрезультатно. Обезьяна несколько секунд рассматривает паспорт, а потом начинает его кромсать и откусывать целые куски. К ней быстро подбегает заинтересованный сородич, который, видно, тоже захотел полакомиться "добычей".Важно
Сама путешественница в красном летнем плате положила на перила ограждения кусок бумаги. Очевидно, надеясь отвлечь внимание примата и вернуть свой паспорт. "Не играйте с местными", — указано в описании к курьезному ролику.
Один из пользователей сети пошутил, что у туристки по крайней мере есть видеодоказательства, которые можно предъявить иммиграционной службе, чтобы объяснить, как это случилось. Другие комментаторы также начали смеяться и соревноваться в иронии.
- "Не играй с гангстером"
- "Суровый урок"
- "Кто носит свой паспорт повсюду?"
- "Надо было дать ей банан"
- "Ого, а теперь это реально большая проблема"
- "Удар по голове. У меня обезьяна украла ключи, поэтому я ударил ее, она отбежала на безопасное расстояние и наблюдала за мной издалека. Так же как и остальные из них. Как только ты покажешь им, кто в доме хозяин, к тебе больше не подойдут"
Руководительница австралийской страховой компании Джо Макколи объясняет журналистам издания News.com.au, что некоторые из самых популярных туристических достопримечательностей Бали являются домом для огромной популяции обезьян, которые в последнее время заметно обнаглели и регулярно обворовывают доверчивых путешественников.
"На первый взгляд, они могут показаться очаровательными и милыми, но очень важно быть осторожными и внимательными при взаимодействии с ними, чтобы избежать несчастного случая. Держите дистанцию, избегайте прямого зрительного контакта и надежно прячьте все ценные и блестящие вещи", — посоветовала эксперт.
Напомним, ранее Фокус писал, как обезьяна-капуцин по кличке Рут нашла телефон и позвонила по номеру "911". Прибыв в зоопарк Zoo to You в Эль-Пасо-де-Роблес, правоохранители выяснили, что никто из работников за помощью не обращался.
Кроме того, мы рассказывали, что агрессивный примат заходил в магазины и распивал спиртные напитки вместе с местными жителями, но после слишком большого количества выпитого алкоголя становился злобным и кусал детей.