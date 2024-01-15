Отделался переломом лодыжек: гражданин Германии выжил после авиакатастрофы в Таиланде

Управление гражданской авиации Таиланда начало расследование крушения, однако содержимое груза остается неизвестным до завершения расследования.

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Гражданин Германии выжил после крушения сверхлегкого самолета Raj Hamsa X-Air Hanuman в тайском курортном городе Паттайя. Об этом сообщает тайское издание Pattaya Mail.

Как стало известно изданию, 51-летний Кристиан Ш., сотрудник одной из немецких компаний, которая имеет офис, в том числе, в Таиланде, в субботу, 13 января, попал в авиакатастрофу на сверхлегком самолете вместе с австрийским пилотом Стефаном М.

Как пишет Pattaya Mail, пролетая на городом, пилот потерял управление, самолет зацепил верхушки деревьев и упал в поле возле храма Хуай Яй, к востоку от Паттайи. Местные пастухи, ставшие свидетелем аварии, бросились к самолету, чтобы спасти людей из-под горящих обломков, а также вызвали спасателей и медиков.

Погибший пилот был идентифицирован как Стефан Мольнар, 50-летний гражданин Австрии.

Пострадавший пассажир, Кристиан Леонардо Шуф, 51-летний немец, находился в шоковом состоянии. Сотрудники скорой медицинской помощи оказали ему первую помощь, а затем срочно доставили в больницу Ват Яннасангварарам. Кристиан, по словам врачей, отделался только переломами обеих лодыжек.

Управление гражданской авиации Таиланда (CAAT) начало расследование крушения, выясняя как его причину, так и детали полета. Содержимое груза остается нераскрытым до завершения расследования.

Этот инцидент стал второй авиакатастрофой в Паттайе в этом году после инцидента 4 января, когда самолет Cessna 172 врезался в дом, в результате чего четыре человека получили ранения.

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Фокус писал, что в США пилот, личность которого не установлена, потерпел крушение на своем небольшом самолете в Эверглейдс во Флориде и провел девять часов в болоте с аллигаторами.

Также стало известно, что пилот посадил самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.