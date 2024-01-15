Туристки в бикини вызвали волну негодования, загорая рядом со священным храмом (фото)

Опытная путешественникица по имени Эми рассказла, что в священных местах лучше "избегать топов с низким вырезом". Она отметила, что откровенная одежда и неуместные действия в местах поклонения также считаются оскорбительными.

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Две туристки в откровенных нарядах вызвали волну негодования, загорая перед Ват Пхракэу (Wat Phra Kaew) в Бангкоке, Таиланд, который считается самым священным буддийским храмом в стране. Фотографией их отдыха поделился в Facebook пользователь Камрон Патпрайон.

В своем посте он упомянул тайский "город грехов" Паттайю, известный своими пышными сценами для взрослых.

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Две женщины были замечены отдыхающими на траве перед Wat Phra Kaew, известным как Храм Изумрудного Будды, в Бангкоке. Туристки были одеты в бикини и наслаждались солнечной погодой.

"#MakeTheWorldRememberHowYouSunbathe Невиданный Бангкок! Эй, это не Паттайя, хорошо?" — написал он.

Многие местные жители поспешили высказать свою точку зрения на этот поступок, который в других странах могли бы считать нормальным. Людям не понравилось подобное неуважение к их культуре.

Людям не понравилось подобное неуважение со стороны туристок к их культуре Фото: Facebook

"Заверните их в полотенца и выбросьте!", "Что у них на уме? Это очень близко к храму", "Где полиция? Почему полиция позволяет им это делать?", "Как вы смеете это делать? Разве вы не знаете, что не должны так лежать?", "Никаких манер! Вы должны знать больше о стране, прежде чем приехать. Полиция должна что-то сделать. По крайней мере, попросите их носить одежду!" — писали люди в комментариях под фото.

Иллюстративное фото Фото: TripSavvy

На сайте TempleSeeker опытная блогер-путешественникица по имени Эми утверждает, что в священных местах лучше "избегать топов с низким вырезом". Она отметила, что откровенная одежда и неуместные действия в местах поклонения также считаются оскорбительными в этой преимущественно буддистской стране.

"Избегайте носить топы с низким вырезом или декольте. Никаких бретелек и уж тем более никаких бикини!" — говорится в посте.

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