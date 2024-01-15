Новый уровень: постояльцы отеля украли из номера сиденье для унитаза и умывальник

Сотрудники гостиницы были одновременно озадачены и впечатлены, когда обнаружили, что постояльцы забрали с собой большую часть сантехники из ванной комнаты.

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Сотрудники отеля в Германии были озадачены тем, что постояльцы украли из номера сиденье для унитаза, но оставили более популярные для кражи вещи. Об этом пишет Daily Stars.

Гид по роскошным гостиницам Wellness Heaven провел опрос о том, какие вещи чаще всего крадут люди. В процессе он выяснил несколько "диких" историй от персонала, работающего в сфере услуг.

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Сотрудники отеля были одновременно озадачены и впечатлены, когда обнаружили, что постояльцы забрали с собой большую часть сантехники из ванной комнаты.

"Высокое мастерство потребовалось тем гостям, которые умудрились украсть сантехнику, лейку тропического душа, гидромассажный душ, сиденье для унитаза, сливную трубу или даже целый умывальник, в одном из берлинских отелей", — рассказали они.

Это была не единственная странная история, которой поделился персонал. Еще один необычный случился в Англии. Работники отеля рассказали, что один постоялец украл довольно неудобную вещь — номера с двери своего номера.

"Мы не заметили, пока следующий постоялец не смог найти свой номер", — признался директор.

Иллюстративное фото Фото: fourseasons.com

Издание отмечает, что чаще всего люди воруют в отелях полотенца, они вошли в список вещей, которые нельзя брать. Именно поэтому в большинстве отелей сегодня просят внести залог, если людям нужны дополнительные полотенца или полотенца для бассейна.

Халаты, вешалки и ручки также вошли в число основных предметов, которые отдыхающие обычно кладут в чемодан, отправляясь домой.

Ранее Фокус сообщал, что пара сняла дом и обнаружила, что внутри живет 99-летний пенсионер. Эми Да Круз и Мэтью Морган попались на хитрую уловку мошенника. Влюбленные точно не ожидали обнаружить пожилого мужчину, уже живущего в доме, за который они внесли залог и арендную плату.

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