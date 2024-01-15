Разбитое сердце: раскрыта тайна лебедки, которая целыми днями всматривается в свое отражение

Интересно, что по дороге к месту назначения дикая птица переходит "зебру", чтобы не попасть под колеса авто.

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Жители английского городка Телфорд (недалеко от Бирмингема) уже больше года наблюдают, как лебедка часами всматривается в свое отражение в темном окне. Одинокая птица ежедневно приходит на одно и то же место, а возвращается в пруд только с наступлением темноты. О наиболее вероятной причине, почему это происходит, написало издание Shropshire Star.

Местный строитель Спенсер Клейтон сделал фотографии, на которых можно увидеть, что птица просто стоит перед оконным стеклом и внимательно смотрит в свой темный силуэт. По словам мужчины, это может длиться целыми часами. Что интересно: по дороге к месту назначения дикая птица переходит "зебру", чтобы не попасть под колеса авто.

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"Все время кричал о любви": болтливый попугай разлучил влюбленную пару

Журналисты узнали, что партнер лебедки умер больше года назад. Теперь она ходит к окну местной школы в Телфорде, ведь отражение в стеклянной панели, вероятно, напоминает ей об утраченной любви.

Орнитологи говорят, что лебеди тяжело переживают смерть партнера. Этот вид птиц считается моногамным и спаривается на всю жизнь с одним и тем же избранником. Если спутник жизни умирает, они очень тяжело переживают потерю, и даже могут умереть.

Лебедка ежедневно вглядывается в свое отражение Фото: LILLY MURRAY

Пока неизвестно, что стало причиной смерти партнера скорбящей лебедки в Телфорде. Однако несколько лет назад, летом 2019 года, местные СМИ писали об охоте неизвестных браконьеров на озере Холмер вблизи этой же школы.

Напомним, ранее Фокус писал о 37-летнем Энтони Хенсли, который ухаживал за птицами около 10 лет. Однажды мужчину атаковал "кровожадный лебедь", набросившийся на него, когда тот пытался доплыть до безопасного места. Кроме того, мы рассказывали, что в столичном парке "Наталка" поселился лебедь с "ошейником".