Нападают на детей: люди боятся выходить на улицу из-за большого количества скворцов (фото)

Келли Джонс рассказала, что поездки домой после школы с детьми превратились в целое испытание. Они проводят в машине по 30 минут, ожидая, пока птицы вернутся в свои гнезда.

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В Великобритании многие семьи стали жертвами большой популяции скворцов, которые проводят зимние месяцы на деревьях рядом с их домами. Жители Кент-сквер в Грейт-Ярмуте, Норфолк (Англия) уже пять лет борются с этой проблемой с помощью лазеров и обрезки веток, но пока безрезультатно. Об этом пишет Daily Star.

Одна женщина рассказала, что "пернатые бандиты" кружат и нападают на детей прямо в жилом районе, доводя их до ужаса. По ее словам, происходящее напоминает что-то из фильма Альфреда Хичкока "Птицы".

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По словам Келли Джонс, жительницы Кент-сквер, после ежедневной поездки в школу ей и ее детям приходится ждать в машине по 30 минут, пока птицы вернутся в свои гнезда.

"Мы возвращаемся около 16:00, и скворцы постоянно кружат над нами. Если вы выйдите на улицу, когда они там, вам придется прятаться в укрытие. Это как в фильме Альфреда Хичкока", — рассказала британка.

Другие жители соглашаются с пострадавшей мамой и говорят, что крылатые вредители тоже разрушают их жизнь. Люди, живущие поблизости, отмечают, что скворцы, гнездящиеся на деревьях рядом с их домами, создают многомесячный хаос своим непрекращающимся шумом и покрывают все пометом.

Местный совет, заявил, что продолжает следить за ситуацией Фото: Karl Grafton

Издание отмечает, что большие популяции птиц проводят зимние месяцы в дубах, и домовладельцы уже пять лет борются с этой проблемой с помощью звуковых аппаратов, лазеров и обрезки деревьев.

Местный совет, который в последний раз обрезал дубы в рамках планового ухода за деревьями в 2022 году, заявил, что продолжает следить за ситуацией. Но, по словам местных жителей, этого недостаточно.

"Скворцы — это боль. Вырубка деревьев помогла, но совет должен продолжать следить за этим. На это отвратительно смотреть. Воняет, и это опасно для детей в этом районе", — сказала Клелия Момени.

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