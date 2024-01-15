"Мертвый" мужчина оказался жив после того, как семье прислали прах и свидетельство о смерти

Тайлер Чейз неожиданно для всех пришел за пособием на питание в октябре прошлого года и обнаружил, что оно не выплачивается, потому что он "умер".

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23-летний Тайлер Чейз из штата Орегон (США) был признан умершим от передозировки наркотиков после того, как он боролся с наркотической зависимостью, живя на улице, а затем был переведен в один из центров реабилитации. Об этом пишет Daily Star.

Семья парня также считала, что он мертв. Они даже получили свидетельство о смерти и урну, в которой якобы находился его прах.

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Однако вскоре представителей властей и родных ожидал невероятный поворот событий. Тайлер неожиданно для всех пришел за пособием на питание в октябре прошлого года и обнаружил, что оно не выплачивается, потому что он "умер".

Сбитый с толку парень отправился в Департамент социального обеспечения, чтобы получить хоть какое-то объяснение. Сотрудники, которые были в таком же замешательстве, как и он, потребовали предъявить удостоверение личности.

"Они сказали: "Мы можем увидеть ваше удостоверение личности?". Я дал им его. Они выглядели такими же растерянными, как и я. Они сказали, что в документах было написано, что я умер", — рассказал американец телеканалу KPTV.

Оказалось, что семье Чейза, с которой он так и не смог связаться, даже прислали урну и официальное свидетельство о смерти.

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19 декабря официальные лица нашли его в реабилитационном центре и признали, что произошла огромная ошибка. Человек, укравший бумажник Чейза в центре реабилитации, на самом деле был тем, кто умер. Оказалось, что судмедэксперты использовали временное удостоверение личности из бумажника Тайлера для опознания покойного и, таким образом, пришли к выводу, что труп должен быть его.

"Мы глубоко сожалеем, что произошла ошибка в идентификации. Ошибка произошла потому, что у погибшего был бумажник мистера Тайлера Чейза и его официальное временное водительское удостоверение штата Орегон", — сказал представитель округа Мултнома.

Позже местный офис медицинской экспертизы объявил о новых протоколах, чтобы не допустить повторения подобного.

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