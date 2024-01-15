"Они убегают": невеста поделилась фото обручального кольца, но людей озадачили ее ногти

Женщина рассказала, что была удивлена количеством негативных комментариев под ее радостной новостью о браке.

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Выложив в сеть фотографию своего потрясающего обручального кольца с бриллиантом, будущая невеста столкнулась с волной неодобрения со стороны пользователей социальных сетей, которые раскритиковали ее маникюр. Об этой истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Женщина хотела поделиться счастливой новостью со своими родными и знакомыми после того, как ее молодой человек сделал ей предложение руки и сердца в 2019 году.

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Девушка, которая решила не называть своего имени, рассказала, что была удивлена количеством негативных комментариев под ее радостной новостью о браке. Пользователей социальных сетей не волновала ни новость о помолвке женщины, ни ее впечатляющее кольцо с бриллиантом, они были заняты совсем другим — ее ногтями. К сожалению, будущую невесту начали "троллить" из-за ее маникюра.

"Выглядит так, будто они (ногти) убегают!", "Я даже не смог сосредоточиться на кольце после того, как увидел ногти", "Обычно я не теряю дар речи, когда смотрю на такие фотографии, но, черт возьми… Я потеряла дар речи на 100%", — писали пользователи в Facebook.

Женщина хотела поделиться радостной новостью Фото: Facebook

Другие отметили, что их "смущает" снимок, поскольку два ногтя женщины, похоже, росли гораздо быстрее, чем остальные. Один человек даже предположил, что снимок не может быть "настоящим", потому что маникюр был настолько плохим.

"Конечно, это не настоящее, если бы ее ногти отрастали так быстро, они были бы обломаны до смерти", — сказали они.

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