Впервые в истории: 22-летняя пилотесса истребителя ВВС США получила титул "Мисс Америка"

Жюри конкурса красоты оценивало девушек в четырех категориях, в частности участницы презентовали вечерние платья и хвастались талантами.

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22-летняя пилотесса истребителя Мэдисон Марш, уроженка Арканзаса, стала первой офицером военно-воздушных сил США, получившая титул "Мисс Америка-2024". Ей удалось опередить всех других участниц конкурса красоты, который отгремел во Флориде в воскресенье, 14 января. Об этом пишет издание New York Post.

"Поздравляем нашего собственного #Airman, вторую лейтенантку Мэдисон Марш, также известную как "Мисс Колорадо", которая только что коронована как "Мисс Америка–2024", — отметили в своем посте ВВС США в X.

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Сообщается, что в финале Марш соревновалась с 11 другими конкурсантками. Жюри оценивало девушек в четырех категориях, в частности участницы представили вечерние платья и хвастались талантами. Мэдисон, в свою очередь, зачитывала сочинение, в котором рассказала историю о получении лицензии пилота в 16 лет.

Во время дискуссии пилотесса вспомнила свою мать, умершую от рака поджелудочной железы в 2018 году. По словам девушки, трагическая потеря побудила ее основать благотворительный фонд для сбора денег на исследование этой болезни.

Когда Мэдисон как одной из лучших финалисток задали дополнительные вопросы, она подробнее рассказала о своей военной карьере, отметив, что учится с особой "страстью".

Мэдисон Марш получила титул "Мисс Америка" Фото: Instagram//missamerica

"Это потрясающий опыт — объединить обе страницы моей жизни. Надеюсь, это станет примером для других, что не нужно ограничивать себя", — прокомментировала Марш участие в конкурсе.

Сейчас новая "Мисс Америка" учится в Гарвардской школе Кеннеди, где планирует получить степень магистра по государственной политике.

22-летняя Мэдисон Марш за штурвалом истребителя Фото: Instagram//Madiisabellaa

Ранее мы писали, что самолетами Марш увлеклась еще в детстве. В 13 лет родители отправили ее в тематический лагерь, где она узнала много интересной информации о космонавтах и пилотах-истребителях. В 15 лет она начала брать уроки пилотирования, а через два года получила лицензию. В будущем девушка планирует стать пилотессой истребителя Top Gun.

Кроме того, Фокус рассказывал, что украинские красавицы часто добивались успеха на конкурсах красоты "Большой четверки", но пока что ни одна из них не завоевала корону победительницы. Мы вспоминали, какие места занимали красавицы из Украины на ведущих мировых конкурсах красоты.