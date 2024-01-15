"Меня это не волнует": мужчина после пересадки лица неожиданно нашел любовь (фото)

Люди во всем мире восхищаются решимостью Джо ДиМео. Одна из них — медсестра Джессика Перес из Калифорнии.

Related video

В результате страшной автокатастрофы Джо ДиМео из Нью-Джерси (США) получил ожоги 80% тела. 25-летний американец героически перенес двойную трансплантацию руки и лица, а также более 20 пересадок кожи. Он не терял надежды, что однажды будет жить нормальной жизнью. Так, кстати, и произошло. В недавнем интервью изданию Newsweek он признался, что встретил свою возлюбленную.

На протяжении всех этих сверхсложных испытаний ДиМео упорно работал, чтобы восстановить функционирование рук и заново учился двигать мышцами лица. Простые действия, такие как моргание, поднятие бровей и шевеление губами, были для него крайне болезненными и сложными.

Важно

Печень в подарок. Проведена первая в мире двойная пересадка органов по уникальной методике

Через несколько месяцев после операции история Джо попала на страницы газет. Люди во всем мире восхищались его решимостью. Одной из них была и 32-летняя медсестра Джессика Перес из Калифорнии.

Женщина прочитала о трагедии с ДиМео в интернете и решила связаться с ним в Instagram. Так начался их роман. Интересно, что отношения на расстоянии не стали для них препятствием, ведь влюбленная пара разговаривала часами каждый день.

Джо ДиМео отдыхает с возлюбленной Джессикой Перес Фото: Instagram//jessicakoby

"Я всегда надеялась, что найду такого, как Джо. Представляла, что это возможно. Хотя и подумать не могла, что влюблюсь в парня, который перенес трансплантацию лица. Но меня это не волнует", — признается Перес.

Джо ДиМео отдыхает с возлюбленной Джессикой Перес Фото: Instagram//jessicakoby

Кстати, согласно данным Johns Hopkins Medicine, с 2021 года только 45 пациентам в мире полностью или частично пересадили лицо. Также зарегистрировано всего 130 успешных случаев пересадок рук. То есть случай ДиМео на самом деле чрезвычайно редкий.

Джо ДиМео до и после аварии Фото: Instagram//jessicakoby

Напомним, ранее Фокус писал, что во Франции провели первую в мире пересадку рук вместе с лопатками.