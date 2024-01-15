Мужчина рассказал официанту о своей тяжелой судьбе и поел в ресторане бесплатно

68-летний Пол Молинье из Саутпорта поблагодарил работников заведения за поддержку и неожиданный подарок.

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Полу и Доне Молинье, которые праздновали "золотой юбилей" в ресторане Hickory's Smokehouse, разрешили не оплачивать счет за ужин. Об этом сообщает издание The Mirror.

Сотрудники заведения сделали щедрый жест после того, как узнали о борьбе Пола с раком на последней стадии. Врачи утверждают, что мужчине осталось жить всего несколько месяцев.

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"Когда бронируете столик, вас спрашивают, что именно вы празднуете. Поэтому мы написали, что это наша годовщина. Официант Джеймс начал расспрашивать, когда мы начали встречаться и о нашей совместной жизни. В конце концов я признался, что борюсь с раком на последней стадии", — рассказывает 68-летний Пол из Саутпорта.

Супруги, которые познакомились еще подростками, говорят, что были "поражены", когда увидели счет с маленькой запиской: "С годовщиной, ужин за наш счет". Внутри лежало 80 фунтов.

"Я увидел выражение лица моей жены и подумал, что они что-то не так поняли. Дони чуть не расплакалась. Мы были поражены", — вспоминает британец.

Мужчина поблагодарил работников заведения за поддержку и подарок. Он поделился, что хочет максимально эффективно использовать оставшееся время.

"К счастью, я достаточно хорошо перенес химиотерапию. Знаю, что многие люди сталкиваются с тяжелыми побочными эффектами. Принять диагноз трудно, но мы смеемся над этим. Мы хотим жить полной жизнью и планируем устроить большую вечеринку в Саутпорте. Люди съедутся отовсюду", — добавляет Пол, который вырастил троих взрослых детей.

Пол и Дони Молинье ужинают в ресторане Фото: Paul Molineux

Напомним, ранее Фокус писал, что ошибка туриста на ужине обошлась ему дороже, чем весь отпуск. Мужчина, который приехал в Индонезию на свой день рождения, наслаждался трапезой со своими друзьями, когда решил заказать бутылку вина. Ресторан списал 2300 австралийских долларов вместо ожидаемых пятисот. Курьезная история произошла на острове Бали с туристом из Австралии.

Кроме того, мы писали, как женщина из Китая оплатила счет на 430 тысяч юаней (чуть больше 2,2 млн гривен), когда обедала с подругой. Все это произошло из-за простой ошибки, которую она допустила в социальных сетях.