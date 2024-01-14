Хотела запомнить закат: женщина случайно сфотографировала НЛО рядом с магазином (фото)

Кэт Томпсон, остановившаяся после похода в супермаркет, чтобы сфотографировать красивый закат, неожиданно для себя запечатлела на камеру то, что показалось ей внеземным летательным аппаратом.

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В Великобритании покупательница Tesco случайно запечатлела НЛО, пытаясь сфотографировать вечернее небо возле магазина. Об этом пишет The Mirror.

49-летняя Кэт Томпсон не могла поверить своим глазам, когда присмотрелась к фотографии заката, которую она сделала возле магазина Tesco в Уттоксетере, графство Стаффордшир (Англия).

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Британка, остановившаяся после похода в супермаркет, чтобы сфотографировать красивый закат, неожиданно для себя запечатлела на камеру то, что показалось ей внеземным летательным аппаратом.

Кэт Томпсон сделала перерыв в погрузке покупок на парковке местного Tesco, когда остановилась, чтобы запечатлеть красивое голубое, розовое и фиолетовое небо. Только позже, когда британка выложила фотографию в семейную группу WhatsApp, ее близкие обратили внимание на кольцеобразный объект, что парил посреди облаков.

Кэт не могла поверить своим глазам, когда присмотрелась к снимку, сделанному в филиале Tesco в Уттоксетере, Стаффордшир. Ее сестра, Джулия Уильямсон, сказала:

"Моя сестра сделала снимок, потому что ей понравился цвет неба. Мы заметили "НЛО" через несколько минут после этого. Кэт была в совершенно обычном продуктовом магазине. Ее муж Нил заметил его первым и пошутил в нашей группе WhatsApp, что инопланетяне не включены", — сказала ее сестра Джулия Уильямсон.

Необычный объект на фото заметила семья женщины Фото: TriangleNews

Пользователи Facebook обсудили, чем может быть это размытое пятно в небе.

"Мое (необразованное) предположение — это… Сатурн", "Я бы сказал, блики от объектива, но если увеличить изображение, то это похоже на кусочек луны сквозь дыру в облаках", "Это определенно интересно. Во многих комментариях говорится, что это блики от объектива, но обычно они зеленоватые или голубоватые, так что я не знаю, согласна ли я с этим. Если она не видела его в тот момент, то, скорее всего, это блик от объектива… но все же…?", "Глюк в матрице", — писали пользователи соцсети

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверенна, что за ней следит НЛО. Кей Торп говорит, что фотографии, сделанные с помощью камеры ее телефона, доказывают, что это не звезда, а признак внеземной жизни.

Также стало известно, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".

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