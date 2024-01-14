Нашли жилье мечты: пара сняла дом и обнаружила, что внутри живет 99-летний пенсионер (фото)

Эми Да Круз и Мэтью Морган попались на хитрую уловку мошенника. Влюбленные точно не ожидали обнаружить пожилого мужчину, уже живущего в доме, за который они внесли залог и арендную плату.

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Молодая пара из Великобритании пыталась найти недвижимость, в которую они могли бы вместе переехать жить. После того как они нашли жилье своей мечты, они были неприятно удивлены одним утром 2020 года во время первого просмотра. Об этом необычной истории вспоминает британский таблоид The Mirror.

Аренда нового жилья может быть сопряжена с различными сложностями, но одна пара точно не ожидала обнаружить 99-летнего старика, уже живущего в доме, за который они внесли залог и арендную плату.

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Молодая пара, Эми Да Круз и Мэтью Морган, из Бридженда (Уэльс), хотела найти жилье поближе к месту своей работы. Мама девушки разместила объявление на Gumtree, которое привлекло внимание одного арендодателя. Он подошел к ним и сказал, что у него есть идеальное место.

"Мы начали общаться с хозяином по WhatsApp и были в восторге от дома. Нам прислали фотографии внутреннего убранства, и нам показалось, что там есть большие спальни, подъездная дорога, большая кухня и сад, так что мы загорелись желанием", — вспоминает тогда еще 22 летняя британка.

"Хозяин дома" недавно переехал из этого района в Плимут и по совету своего адвоката попросил внести залог. Пара, которая еще даже не видела дом, но отчаянно надеялась найти жилье своей мечты, внесла два платежа по 300 фунтов стерлингов, полагая, что вернет залог, если им не понравится жилье.

Эми Да Круз и Мэтью Морган Фото: Media Wales

В день просмотра недвижимости в 2020 году молодая пара устала ждать, и после того, как их попросили, они выложили еще 500 фунтов в качестве арендной платы за первый месяц.

"Во всех электронных письмах и сообщениях упоминался его поверенный, и мы видели копию договора аренды, так что у нас не было причин полагать, что что-то не так", — отмечала Эми.

Пара перевела значительную сумму денег, но у них не было причин подозревать, что все пошло наперекосяк. Приехав на место, они обнаружили, что в доме проживает его настоящий владелец, который даже не подозревал, что его жилище было выставлено на рынок аренды по ошибке.

"Я была так раздосадована. Я сразу же написала хозяину дома, чтобы узнать, что происходит. Они ответили, что повредили ногу и встретятся с нами на следующий день. Мы поняли, что что-то случилось. Я попросила вернуть деньги, но с тех пор от них ничего не слышно", — негодовала Эми.

Добровольно переведя деньги, банк Эми заявил, вряд ли она когда-нибудь получит их обратно.

99-летний Фрэнк Баллинджер Фото: Media Wales

99-летний Фрэнк Баллинджер, проживший в доме в Бракле около 30 лет, рассказал о моменте, когда он встретил супружескую пару и понял, что его дом был выставлен на аренду без его ведома.

"Пара пришла сюда однажды днем и сказала, что приехала посмотреть на дом. Я был в замешательстве, так как знал, что не выставлял этот дом на продажу. Я просто сказал им, что этот дом принадлежит мне. Сначала у меня были подозрения, что меня обманывают. Надеюсь, что человек, который стоит за этим мошенничеством, будет найден", — говорил тогда мистер Баллинджер, отставной специальный констебль полиции Южного Уэльса.

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