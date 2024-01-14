"Я горжусь": люди после падения самолета в Андах ели друг друга, чтобы выжить (фото)

Выжившие пассажиры самолета, упавшего в горах в Южной Америке, заключили договор, что те, кто выживет, смогут съесть тех, кто погиб.

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Выживший после трагической авиакатастрофы в Андах в 1972 году признался, что гордился своим решением съесть мертвых друзей, поскольку это сохранило ему жизнь, пишет The Sun.

76-летний Эдуардо Штраух был одним из 16 выживших после ужасной авиакатастрофы, случившейся в Южной Америке. Самолет ВВС Уругвая, выполнявший рейс Монтевидео (Уругвай) – Сантьяго (Чили) разбился в горах. Это произошло 13 октября 1972 года. На борту самолета находились 45 пассажиров, но после крушения самолета выжили только 33 человека.

Авария произошла из-за того, что пилот начал слишком рано снижение и из-за плохой видимости самолет врезался в гору и распался на части. Основа самолета упала вниз. Три члена экипажа и девять пассажиров погибли сразу, а еще 17 скончались от травм и удушья в результате схода лавины, произошедшего несколько дней спустя.

Эдуардо Штраух Фото: The Sun

С самого начала у выживших было очень мало еды, которая быстро закончилась. Выжившие сначала ели кожаную обивку кресел самолета, прежде чем решили есть человеческое мясо.

"Мой разум был в порядке, я проделал весь процесс, и у меня вообще не было проблем с совестью, но мое тело отвергло это с первого раза", – рассказал Штраух.

Он, как и еще несколько выживших после катастрофы, провел 72 дня в заснеженных горах. Штраух признался, что принять такое решение было нелегко, но группа решила, что нужно разрезать плоть трупов внутри разбившегося самолета. По словам выжившего, есть человеческое мясо было не так и сложно.

"У него нет вкуса, это как съесть рис", — говорит Штраух.

Первым кто предложил есть мясо умерших пассажиров был Роберто Канесса, которому на тот момент было 19 лет, и он также выжил после этой катастрофы в горах. О злоключениях выживший пассажиров, он написал своей книге "Мне пришлось выжить".

Роберто Канесса Фото: The Sun

"Долгое время мы мучились. Я молился Богу. Без Его согласия я чувствовал, что оскверню память своих друзей, что украду их души. Мы задавались вопросом, сошли ли мы с ума даже при мысли об этом. Или это единственный разумный поступок?", — написал Канесса.

По словам Канесса, поедание тел умерших стало чем-то естественным и повседневной рутиной.

"Я решил жить. Я горжусь тем, что сделал", — написал выживший.

70-летний бизнесмен Рамон Сабелла также вспомнил душераздирающее решение, которое ему пришлось принять вместе со своими друзьями.

"Конечно, идея есть человеческое мясо была ужасной и отвратительной. Трудно было положить его в рот. Но мы привыкли".

Сабелла сказал, что те, кто выжил после падения самолета, заключили договор, что те, кто выживет, смогут съесть тех, кто умер.

"Мы пообещали друг другу, что, если один из нас умрет, остальные будут обязаны съесть их тела", — вспоминает Сабелла.

Выжившие провели в Андах 72 дня Фото: The Sun

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