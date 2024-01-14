Автор книги "Как убить мужа" получила пожизненный срок за убийство своего мужа (фото)

На суде стало известно, что у Нэнси Крэмптон Брофи был пистолет той же марки и модели, из которого стреляли в ее супруга. Также она была на камерах видеонаблюдения.

Related video

В США автор романов, написавшая книгу "Как убить своего мужа", была приговорена к пожизненному заключению за решеткой за то, что убила собственного мужа. Об этом пишет Daily Star.

Нэнси Крэмптон Брофи была признана виновной в убийстве второй степени своего мужа, шеф-повара Дэниела Брофи, в июне 2018 года, после того как он был найден мертвым на кухне Орегонского кулинарного института в юго-западном Портленде, штат Орегон.

Важно

Код вечности: полицейские не смогли разгадать пароль от телефона со 175 млн попыток

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Нэнси владела пистолетом той же марки и модели, из которого стреляли в ее мужа, и, несмотря на ее первоначальное утверждение, что в момент смерти мужа она находилась дома, ее заметили на камерах видеонаблюдения, когда женщина ехала на место преступления и обратно.

Присяжным сообщили, что мотивом Нэнси для убийства мужа было желание обналичить полис страхования жизни на 1,4 миллиона долларов, поскольку она испытывала трудности с деньгами.

Однако сама американка утверждала, что у нее не было причин убивать его, поскольку их финансовые проблемы были решены путем обналичивания части пенсионных сбережений мужа.

Женщина была замечена на камерах видеонаблюдения Фото: Daily Star

В рассказе Нэнси "Как убить своего мужа" описывались различные способы совершения преступления, которые невозможно было бы отследить. Однако окружной судья Кристофер Рамрас в итоге исключил это сочинение из процесса, заявив, что оно может предвзято отнестись к присяжным, и отметив, что оно было опубликовано еще в 2011 году.

"Как писательница романтического саспенса, я провожу много времени, размышляя об убийствах и, соответственно, о полицейских процедурах. В конце концов, если убийство должно освободить меня, я точно не хочу провести время в тюрьме", — писала Нэнси в 2011 году.

Ранее Фокус сообщал, что в деле самого неуловимого угонщика самолетов Д.Б. Купера появилась новая зацепка. История, которая потрясла всю Америку в начале 1970-х, по-прежнему оставляет в неведении не только агентов ФБР, но и весь мир.

Также стало известно, что полицейские бросали коктейли в случайных прохожих. Помимо бросания напитков, обвиняемые офицеры ездили по лужам, намеренно обливая людей, ожидающих на автобусных остановках.