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Автор книги "Как убить мужа" получила пожизненный срок за убийство своего мужа (фото)

Писательница убила мужа, "Как убить мужа", написала книгу, подстроила убийство, суд, полиция, страховка, деньги, мотив убийства
Фото: Daily Star | В рассказе "Как убить своего мужа" женщина описывала различные способы совершения преступления

На суде стало известно, что у Нэнси Крэмптон Брофи был пистолет той же марки и модели, из которого стреляли в ее супруга. Также она была на камерах видеонаблюдения.

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В США автор романов, написавшая книгу "Как убить своего мужа", была приговорена к пожизненному заключению за решеткой за то, что убила собственного мужа. Об этом пишет Daily Star.

Нэнси Крэмптон Брофи была признана виновной в убийстве второй степени своего мужа, шеф-повара Дэниела Брофи, в июне 2018 года, после того как он был найден мертвым на кухне Орегонского кулинарного института в юго-западном Портленде, штат Орегон.

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В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Нэнси владела пистолетом той же марки и модели, из которого стреляли в ее мужа, и, несмотря на ее первоначальное утверждение, что в момент смерти мужа она находилась дома, ее заметили на камерах видеонаблюдения, когда женщина ехала на место преступления и обратно.

Присяжным сообщили, что мотивом Нэнси для убийства мужа было желание обналичить полис страхования жизни на 1,4 миллиона долларов, поскольку она испытывала трудности с деньгами.

Однако сама американка утверждала, что у нее не было причин убивать его, поскольку их финансовые проблемы были решены путем обналичивания части пенсионных сбережений мужа.

Писательница убила мужа, "Как убить мужа", написала книгу, подстроила убийство, суд, полиция, страховка, деньги, мотив убийства Fullscreen
Женщина была замечена на камерах видеонаблюдения
Фото: Daily Star

В рассказе Нэнси "Как убить своего мужа" описывались различные способы совершения преступления, которые невозможно было бы отследить. Однако окружной судья Кристофер Рамрас в итоге исключил это сочинение из процесса, заявив, что оно может предвзято отнестись к присяжным, и отметив, что оно было опубликовано еще в 2011 году.

"Как писательница романтического саспенса, я провожу много времени, размышляя об убийствах и, соответственно, о полицейских процедурах. В конце концов, если убийство должно освободить меня, я точно не хочу провести время в тюрьме", — писала Нэнси в 2011 году.

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