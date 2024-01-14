Худший подарок: девушка пообещала отомстить парню за провальный День святого Валентина (фото)

Ничто не сравнится с романтическим днем в спа. Но если у вашего парня сомнительное чувство юмора — отдых может быть безнадежно испорчен.

Related video

Парень пообещал девушке шикарные выходные в спа-салоне. Но вместо двух дней отдыха и ухода за телом он повез любимую на экскурсию по супермаркетам сети Spar в американском городе Бирмингем, штат Алабама. О том, как девушка отреагировала на такой подарок ко дню влюбленных, написало издание The Sun.

Мечта Сью Пейки о шикарном отдыхе на выходные разбилась, когда она поняла, что ее парень Дэвид Берроуз решил подшутить и повез ее по всем девяти магазинам сети Spar, которые есть в городе.

Важно

"Это было унижение": парень в шутку сделал предложение девушке в оживленном ресторане

Есть что-то в том, чтобы надеть махровый халат, и целый день чувствовать себя королевской особой. А поскольку зимой погода особо не радует, лежать в сауне или на столе массажиста под шум дождя за окном – это просто райское наслаждение.

На вместо этого Дэвид решил устроить розыгрыш для Сью. Девушка собрала сумку и настроилась получить удовольствие в спа-салоне. Пара села в машину, но первой остановкой был близлежащий супермаркет Spar.

Сью Пейки не сразу поняла в чем дело. В первом магазине она решила, что ее парень просто решил перекусить. Подозрения возникли только после того, как они остановились у второго магазина.

До нее постепенно дошло, что ее обманули, когда Дэвид Берроуз продолжил останавливаться в разных магазинах Spar в этом районе. Причем парень настоял на том, чтобы делать селфи возле каждого магазина. И эти снимки запечатлели недовольную и обиженную Сью, которая не оценила такую шутку на день влюбленных, потому что с нетерпением ждала сауны и массажа в спа-салоне.

"Я думал, что это будет смешно. Я купил ей что-нибудь в каждом магазине, я же не полный монстр", – рассказал Дэвид журналистам.

Пара вместе уже 17 лет, и хотя у Дэвида есть романтическая сторона, он также очень любит подшучивать над близкими людьми.

Пара два часа путешествовала по городу и посетила все девять магазинов Spar в Бирмингеме.

Сью в конце концов поняла, что это была просто забавная шутка, которая к сожалению оказалась не очень удачной, но поклялась отомстить. А Дэвид, чтобы исправить впечатление от неудавшихся выходных пригласил свою девушку на романтический ужин в ресторан и пообещал в будущем устроить ей настоящий спа-выходной.

Извержение вулкана началось к северу от исландского города Гриндавик, сообщает RÚV. Ранее там произошло землетрясение. По данным издания, власти объявили режим чрезвычайной ситуации, город частично остался без света, его жителей эвакуировали еще вчера. Фото: thesun.co.uk Извержение вулкана началось к северу от исландского города Гриндавик, сообщает RÚV. Ранее там произошло землетрясение. По данным издания, власти объявили режим чрезвычайной ситуации, город частично остался без света, его жителей эвакуировали еще вчера. Фото: thesun.co.uk

Напомним, сестры устроили "ловушку", чтобы примирить разведенных родителей. Супруги неожиданно воссоединились благодаря одному переломному моменту и своим дочерям.

Ранее Фокус писал, что пекарь подсунул десерт мужчине, который заказал для жены торт в форме сердца. Клиент не требовал возврата денег, просто "улыбнулся, заплатил, поблагодарил и ушел".