Незваный гость: австралийка нашла ядовитую змею в ящике с одеждой 3-летнего сына (видео)

Опасное животное, скорее всего, спряталось в одежде, которую женщина сняла с вешалки на улице накануне.

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В Австралии женщина, имя которой не называется, нашла одну из самых ядовитых змей в мире в ящике с нижним бельем своего 3-летнего ребенка. Об этом рассказал ловец змей Марк Пелли в видео опубликованном в TikTok.

В дом сразу же был вызван специалист по отлову рептилий.

Мельбурнский ловец змей Марк Пелли, он же "Охотник за змеями", рассказал, что к нему за помощью обратилась женщина, которая обнаружила 5-футовую (1,5 метра) восточную коричневую змею в ящике с нижним бельем своего 3-летнего сына.

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Специалист по отлову рептилий поделился видео, на котором запечатлен момент, когда он открыл ящик в спальне мальчика и подтвердил наличие восточной коричневой змеи, которая считается вторым по ядовитости видом змей в мире, уступая лишь внутреннему тайпану. Она легко может обогнать человека, бегущего на полной скорости.

"Такое не каждый день увидишь", — говорит Пелли в видеоролике.

По словам охотника, опасное животное, скорее всего, спряталась в одежде, которую женщина сняла с вешалки на улице накануне, и попала в ящик с бельем.

Ранее Фокус сообщал, что косметическое средство может привлекать гигантских пауков. Все началось с того, что одна женщина написала отзыв о том, что продукт, который продается в магазинах Sephora, привлекает пауков-волков. Позже другие покупатели поддержали рассказ девушки и поделились своими подобными историями.

Также стало известно, что смертельно опасная змея напугала африканскую семью. Огромная черная мамба передвигалась среди украшений на праздничном дереве, а потом спряталась за музыкальной колонкой.