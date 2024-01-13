На неизвестной глубине: в Исландии мужчина пропал без вести, упав в трещину в земле (фото)

В поисково-спасательной операции приняли участие около 200 человек. Они работают наперегонки со временем, ведь в ближайшие дни существует повышенный риск извержения вулкана.

Related video

Поисково-спасательные отряды активно ищут невезучего мужчину, который провалился в трещину в земле, открывшуюся после извержения вулкана к юго-западу от исландской столицы Рейкьявика. Об этом пишет Futurism.

Дыра образовалась в результате недавней вулканической активности на исландском полуострове Рейкьянес.

Важно

"Посвящен миру во всем мире": таинственный заброшенный остров запрещено посещать (фото)

Мужчина работал над уплотнением почвы в расщелине в прибрежном рыбацком городке Гриндавик, недалеко от места недавнего извержения, в среду утром (10 января), когда упал в нее. Сообщается, что поисково-спасательная операция с участием более 200 человек продолжалась всю ночь, но пропавшего человека так и не нашли.

"Мы пришли искать его, пока не найдем", — рассказал журналистам Ульфар Лювикссон, начальник полиции региона.

Он объяснил, что неясно, насколько глубока трещина, и что операцию по поиску нужно тщательно планировать, чтобы гарантировать, что никто больше не упадет. По некоторым оценкам, ее глубина может достигать 100 футов (чуть больше 30 метров).

В поисково-спасательной операции приняли участие около 200 человек Фото: YouTube

Сейчас спасатели поочередно медленно спускаются в трещину в специальной корзине.

"Там, куда он упал, — небольшая дыра, но когда спускаешься, там гораздо больше места", — рассказал один из членов спасательной команды.

Издание отмечает, что весь город Гриндавик пришлось эвакуировать в начале ноября после того, как в земле образовались огромные трещины, из которых вырывались опасные клубы пара. К счастью, потоки лавы, образовавшиеся в результате извержения вулкана, распространились на необитаемый район полуострова.

Ситуация может стать критической, ведь поисково-спасательные команды, возможно, работают наперегонки со временем. Согласно заявлению исландского метеорологического управления, опубликованному во вторник (9 января), в ближайшие дни существует повышенный риск извержения.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина живет в заброшенной деревне после потопа. Пабло Новак вернулся в родную деревню после наводнения в 1985 году. Мужчина является единственным жителем некогда бурно развивающегося туристического центра.

Также стало известно, что таинственный заброшенный остров запрещено посещать. Небольшой клочок суши представляет собой крошечную насыпь из скал и зелени, из которой торчит странный металлический каркас.