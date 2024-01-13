Признали мертвым: мужчина ожил, когда машина скорой помощи наехала на выбоину (фото)

Внук 80-летнего старика, который возвращался домой с его телом, заметил, как он пошевелил рукой и проверил пульс. Семья назвала случившееся чудом и надеется на скорейшее выздоровление.

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В Индии признанное врачами мертвым, "тело" Даршана Сингха Брара везли из Патиалы в его дом близ Карнала, где уже собрались скорбящие родственники, была разложена еда и все было готово для его похорон, когда машина скорой помощи попала в выбоину и мужчина подал признаки жизни. Об этом пишет NDTV.

По словам членов семьи, внук 80-летнего старика, который возвращался домой с телом, заметил, как он пошевелил рукой после того, как автомобиль въехал в яму.

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Выбоины на дороге, которые вызывают самые разные чувства — от раздражения и недовольства до травм и даже смертей, — оказались буквально спасением для 80-летнего мужчины из штата Харьяна. Внук мужчины, находившийся с ним в машине скорой помощи, заметил, как дед шевелит рукой и почувствовал сердцебиение. Он сразу же попросил водителя скорой помощи отправиться в ближайшую больницу. Там врачи признали его живым.

Сейчас 80-летний кардиолог находится на лечении в больнице в Карнале, где его состояние оценивается как критическое. Семья назвала случившееся чудом и надеется на скорейшее выздоровление.

Один из внуков Брара, Балван Сингх, рассказал, что его дед находился на аппарате искусственной вентиляции легких четыре дня, а в четверг утром (11 января) врачи сообщили, что его сердцебиение прекратилось. Мужчину отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и объявили мертвым.

80-летний Даршан Сингх Брар Фото: ETV Bharat

Когда машина скорой помощи подъезжала к деревне Дханд в штате Хариана, она попала в выбоину, и брат Балвана заметил, что Брар пошевелил рукой. Удивленный, он проверил сердцебиение и поняв, что его дед жив, попросил ехать в больницу. По словам членов семьи, врачи подтвердили, что мужчина все еще жив и дышит.

"Это чудо. Теперь мы надеемся, что мой дедушка скоро поправится. Все, кто собрался оплакать его смерть, поздравили нас, и мы попросили их отведать приготовленную нами еду. По Божьей милости он сейчас дышит, и мы надеемся, что ему станет лучше", — рассказал внук.

Сейчас Брар находится в больнцие NP Rawal в Карнале и дышит самостоятельно. Он все еще в критическом состоянии и находится в отделении интенсивной терапии.

"Дыхание затруднено, потому что у него инфекция в груди", — отметил врач.

Ранее Фокус сообщал, что "опасная болезнь" мужчины, который спешил в больницу, рассмешила соцсети. Он провел несколько часов в интернете, изучая свои симптомы на одном из медицинских сайтов, и был уверен, что у него тромбоз глубоких вен.

Также стало известно, что женщина подавилась едой, а затем проглотила зубную щетку. Начав испытывать трудности с дыханием, Айсеа схватила первое, что попалось под руку, чтобы попытаться достать кусок индейки из горла.