"Сливаются в одно целое": жители США заметили в небе группу НЛО (видео)

Многие пользователи соцсетей начали высказывать свои догадки о необычных огнях в небе. Все это происходит на фоне серии слушаний в Конгрессе о том, что американское правительство знает об инопланетянах.

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В США над Филадельфией (штат Пенсильвания) была замечена группа НЛО, причем два из них даже "слились в одно целое". Кадры были засняты очевидцами, которые выложили их на Reddit, напугав тысячи зрителей.

Мужчина, который не назвал своего имени, описал увиденные в небе огни как "вращающиеся и кружащиеся туда-сюда".

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По словам очевидца, разноцветные точки летели "очень высоко" над Филадельфией. Съемка была хаотичной, потому что жена мужчины не смогла остановить машину, из-за чего объекты получились нечеткими.

"В следующий раз, когда вы увидите НЛО в небе, пожалуйста, вежливо попросите свою жену остановить машину!" — пошутил по этому поводу один из пользователей форума.

Несмотря на трясущиеся кадры, странные огни были отчетливо видны парящими в ярко-голубом небе.

"Смотреть это покадрово — это настоящее безумие. В какой-то момент вы можете увидеть, как двое из них сливаются вместе, как вы упомянули. Просто сумасшествие. Мне не кажется, что это птицы… Ваши мысли о том, что вы видели?" — написал другой пользователь Reddit.

Эти кадры напугали тысячи зрителей Фото: Reddit

Это наблюдение в штате Пенсильвания происходит на фоне волны наблюдений НЛО по всей стране. Это также случилось во время серии слушаний в Конгрессе о том, что правительство знает об инопланетянах.

Под Новый год сторонники теории заговора утверждали, что в торговом центре в Майами появился инопланетянин. На жутких кадрах было видно, как существо, похожее на пришельца, парит рядом с полицейскими машинами. Многие люди в социальных сетях утверждали, что это был 3-метровый силуэт с другой планеты. Также недавно были опубликованы шокирующие кадры НЛО в виде "медузы", невидимой невооруженным глазом. Это видео якобы было спрятано секретными службами.

Ранее Фокус сообщал, что женщина уверенна, что за ней следит НЛО. Кей Торп говорит, что фотографии, сделанные с помощью камеры ее телефона, доказывают, что это не звезда, а признак внеземной жизни.

Также стало известно, что "путешественник во времени" назвал даты крупнейших стихийных бедствий. Он сказал, что в следующем году может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории по погодным условиям".

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