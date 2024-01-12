Стала больше есть: женщина так сильно похудела, что у нее начали выпадать волосы (фото)

Лиззи Хай призналась, что ей потребовалось много времени, чтобы понять, что потеря веса не всегда является ключом к успеху, как в фитнесе, так и в жизни.

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22-летняя Лиззи Хай из Великобритании известна тем, что делится в интернете советами по фитнесу. Недавно она рассказала своим подписчикам в Instagram, что стала чувствовать себя намного лучше после того, как набрала вес, так как из-за слишком маленького роста у нее были серьезные проблемы.

Многие люди желают быть худыми, но одна женщина рассказала о том, насколько это может быть опасно.

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Девушка из Лондона более известна как Liz Bites Back в Instagram, где у нее есть более 348 тысяч подписчиков. Сейчас она работает экспертом в тренажерном зале, но призналась, что ей потребовалось много времени, чтобы понять, что потеря веса не всегда является ключом к успеху в фитнесе.

Несколько лет назад Лиззи была очень худой. Она не ела достаточно, и в результате страдала от выпадения волос и была несчастной. В то время девушка призналась, что "ограничивала" себя. С тех пор как ее образ мышления изменился, она выглядит и чувствует себя совершенно другим человеком.

Помимо того, что британка чувствует себя намного увереннее, она выглядит гораздо счастливее после того, как набрала вес. По ее словам, она больше улыбается, сияет и чувствует себя гораздо комфортнее в своей коже.

Девушка призналась, что долгое "ограничивала" себя Фото: liz.bitesback/Instagram

Сосредоточившись на том, что на самом деле значит быть счастливой и здоровой, Лиззи смогла принять гораздо более сбалансированный подход к жизни.

"Думаю, можно сказать, что за несколько лет многое изменилось. Несколько лет назад я ела меньше 1000 калорий в день. Я ненавидела свое тело, из-за недоедания у меня выпадали волосы. Я всегда впадала в крайности, чтобы увидеть прогресс, — я думала, что это единственный способ. Как же я ошибалась. Это только еще больше отдаляло меня от того места, где я хотела быть. Только после того, как я занялась самообразованием и сосредоточилась на питании, а не на ограничениях, я наконец начала создавать тело и жизнь, о которых всегда мечтала. Сегодня я чувствую себя, наверное, самой счастливой и здоровой из всех, кого я когда-либо чувствовала", — написала Лиззи в Instagram.

Лиззи смогла принять гораздо более сбалансированный подход к жизни Фото: liz.bitesback/Instagram

После того как девушка поделилась своей историей, подписчики поспешили поддержать и похвалить ее.

"Это потрясающе! Ты вдохновляешь", "Теперь ты выглядишь гораздо более здоровой", "Буквально сияющая Лиз", — писали они.

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