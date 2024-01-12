Успела сфотографировать: женщину в кровати укусила одна из самых смертоносных змей в мире

Тим Хадсон из компании по ловле змей "Hudson Snake Catching" отметил, что подобные укусы особенно опасны, ведь обычно они безболезненны из-за маленьких клыков змеи.

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Жительница Австралии успела сфотографировать рептилию, высунувшею голову из-под одеяла, после того как восточная коричневая змея укусила ее за руку, пока она готовилась ко сну в своем сельском доме. Об этом пишет Daily Star.

20-летняя неназванная женщина была госпитализирована.

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Неожиданное нападение, приведшее к укусу в руку, произошло около часа ночи в пятницу, 12 января. Женщина была доставлена в больницу по воздуху после нападения восточной коричневой змеи, второй по ядовитости в мире, в ее отдаленном доме в районе Вестерн-Даунс на юго-востоке Квинсленда. После введения противоядия девушка была доставлена в больницу Тувумбы в стабильном состоянии вертолетом RACQ LifeFlight.

Австралийка успела сфотографировать "незваного гостя", высунувшего голову из-под одеяла.

"Пациентка остается в тяжелом, но стабильном состоянии", — заявили представители больницы.

Женщина успела сфотографировать "незваного гостя", высунувшего голову из-под одеяла Фото: RACQ Life Flight

Тим Хадсон из местной компании по ловле змей "Hudson Snake Catching" сказал, что укусы обычно безболезненны из-за маленьких клыков змеи.

"Конечно, возможно, что люди могут получить укус и не понять этого. Эта змея, скорее всего, пришла в дом днем, когда вчера было жарко, и я подозреваю… могла остаться в доме на ночь", — сказал Хадсон.

Восточная коричневая считается второй по ядовитости змеей в мире, уступая лишь внутреннему тайпану. Рептилия может обогнать человека, бегущего на полной скорости. Издание отмечает, что при отсутствии лечения укус змеи может привести к прогрессирующему параличу или обильному кровоизлиянию в мозг.

Яд восточной коричневой змеи также содержит нейротоксины, кардиотоксины и нефротоксины, разрушающие нервные клетки, клетки сердечной мышцы и почек. По имеющимся данным, их укусы являются причиной около 60% смертей от укусов змей в Австралии.

Ранее Фокус сообщал, что косметическое средство может привлекать гигантских пауков. Все началось с того, что одна женщина написала отзыв о том, что продукт, который продается в магазинах Sephora, привлекает пауков-волков. Позже другие покупатели поддержали рассказ девушки и поделились своими подобными историями.

Также стало известно, что смертельно опасная змея напугала африканскую семью. Огромная черная мамба передвигалась среди украшений на праздничном дереве, а потом спряталась за музыкальной колонкой.