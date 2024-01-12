Специальный тариф: семья переезжает жить в роскошный номер отеля, чтобы сэкономить деньги

Семья из восьми человек живет в дорогом отеле уже 229 дней и не собирается съезжать в ближайшее время.

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Одна китайская семья вызвала волну дискуссий в социальных сетях после того, как переехала на постоянное место жительства в роскошный номер отеля. По их мнению, это дешевле и удобнее, чем снимать или иметь собственный дом. Об этом пишет Odditty Central.

Семья из восьми человек живет в роскошном отеле в Наньяне, китайская провинция Хэнань, уже 229 дней и не собирается съезжать в ближайшее время.

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Получив специальный тариф (1 000 юаней или 5 327 гривен в день) на роскошный люкс с двумя спальнями и большой гостиной с учетом продолжительности пребывания, семья планирует остаться в отеле на неопределенный срок. Поскольку в суточную стоимость люкса также входит электричество, отопление, вода и парковка. Неназванная семья утверждает, что, живя в отеле, они действительно экономят деньги, и их жизнь стала намного комфортнее.

"Мы чувствуем себя счастливыми, живя здесь, поэтому планируем жить в отеле до конца своих дней. Комната стоит 1 000 юаней в день. Наша семья из восьми человек живет очень хорошо. Я никогда не думал, что такой образ жизни поможет сэкономить деньги. Я просто чувствую, что это делает все более удобным", — сказал один из членов семьи.

Семейство находится в хорошем финансовом положении Фото: YouTube

Издание отмечает, что семейство находится в хорошем финансовом положении, у них есть как минимум шесть объектов недвижимости, но они предпочитают жить в отеле. Чтобы доказать, что они прожили в отеле Nanyang более 200 дней, семья показала несколько депозитов на сотни тысяч юаней.

Эта история вызвала бурные обсуждения в китайских социальных сетях. Многие восхищались образом жизни семьи, добавляя, что тоже жили бы в отеле на постоянной основе, если бы могли себе это позволить, другие задавались вопросом, насколько комфортен гостиничный номер для семьи из восьми человек.

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